Honteux, une parodie de football, Ménès dézingue l’arbitrage de PSG – OM !

L’OM s’est imposé 0-1 au Parc dimanche soir en clôture de la 3e journée de Ligue 1. Le journaliste Pierre Ménès a réagi son blog…

« J’ai assisté à une parodie de football et à un match qui va laisser des traces au niveau de la réputation des deux équipes. J’ai vu des comportements honteux. Et des deux côtés. Mais une fois qu’on a dit ça, il faut aussi se pencher sur la façon dont ce match a été arbitré. Honnêtement, il n’y a pas mieux en France que Monsieur Brisard pour arbitrer un Classico ? Le mec a totalement perdu les pédales, du coup d’envoi au coup de sifflet final. Et il a surtout excité tout le monde en distribuant des cartons à tout-va. En fait, il suffisait de tomber dans un grand bruit de vaisselle cassée pour que ça tombe. Évidemment, ce match est devenu le grand royaume de la simulation. Exercice dans lequel Neymar a excellé, même s’il a aussi été, une fois de plus, victime d’un grand nombre de vraies fautes. Et puis il y a eu le grand bouquet final, avec cinq rouges distribués dans les arrêts de jeu, sur la même action. Ce n’est pas possible de confier les rênes d’un match aussi important, aussi tendu vu le contexte, à un mec qui n’a arbitré qu’un match d’Europa League dans sa carrière et n’a clairement pas les épaules. Mais que fout Garibian, une fois de plus ? (…) Marseille a été très solide en défense. J’ai beaucoup apprécié le milieu Gueye-Kamara-Rongier qui a fait du bon boulot. (…) Moi, je déteste ce genre de matchs. Cela me laisse un goût amer et ça me fout même un peu la gerbe. Les Marseillais eux, s’en foutent évidemment. Ils ont mis fin à dix ans de disette face au PSG et on peut considérer que c’est mérité. C’est d’autant plus mérité que le but de Benedetto était valable vu que Thauvin n’était pas hors-jeu – une connerie de plus pour Brisard et ses copains de la VAR. »

Pierre Ménès – source : Blog Canal+ (14/09/2020)