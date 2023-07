Horaires, TV, comment suivre l’OM à l’autre bout du monde ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comment supporter une équipe de football depuis l’étranger ? Au travers plusieurs entretiens avec des amoureux de l’OM au quatre coins du monde, FCMarseille s’est demandé comment ces fans conciliaient leur vie de supporters olympiens avec les inconvénients de la distance.

Supporter un club, c’est avant tout regarder ses matchs, suivre son actualité, se rassembler et partager, mais comment s’arranger lorsqu’on habite à plusieurs milliers de kilomètres de son stade de cœur ? Nous avons pu nous entretenir avec trois fidèles supporters de l’Olympique de Marseille établis à l’étranger qui ont répondu à nos questions sur le sujet.

La diffusion TV, un souci ?

En France, pas le choix, si l’on veut suivre pleinement notre chère Ligue 1 et l’OM on doit passer par le fameux Pass proposé par Amazon Prime. Mais comment faire ailleurs ?

En Afrique par exemple, où l’Olympique de Marseille a une communauté de supporters très établie, c’est Canal + qui diffuse les rencontres du club phocéen. « En général tous les matchs de Ligue 1 sont diffusés, on n’en rate aucun. La coupe d’Europe aussi est sur Canal + », explique fièrement Mohamed Attye, président du groupe de supporters de Pointe-Noire, au Congo. « Ensuite c’est un peu plus compliqué pour la Coupe de France, il faut pouvoir regarder sur France 3 ou Eurosport », précise ce fidèle supporter de l’OM. Au Congo comme dans la quasi-totalité du continent africain, TV5 Monde fait aussi partie des diffuseurs officiels.

Autre exemple, le Canada où il y a 3 diffuseurs reconnus par la LFP : BeinSports, TV5 Monde et la chaine OneSoccer, mais des plateformes de streaming retransmettent aussi des matchs. Gloire Kit est un supporter de l’OM « depuis l’époque Mamadou Niang, Hatem Ben Arfa et Samir Nasri », basé à Montréal. Il a pour habitude d’utiliser des moyens comme « les antennes Iptv », monnaie courante là-bas, car selon lui « les matchs de l’OM ne sont pas trop diffusés ici. Les matchs qui sont diffusés sont ceux de Coupe du Monde, ou de Ligue des champions en finale ou demi-finale. »

Concilier supporterisme et décalage horaire

Aussi, il faut pour beaucoup composer avec le décalage horaire. C’est le cas de Gloire qui suit assidument les matchs de son club de cœur et n’a pas de mal à les regarder en direct les weekends. Pour ce qui est des rencontres en semaine, c’est une autre affaire : « souvent quand les matchs se jouent il est 15 ou 16h ici, si je suis au travail je prends en cours de route » explique ce montréalais d’adoption.

Au Chili, où Olivier Gangemi a émigré depuis plusieurs années, il y a également plusieurs heures de décalage horaire en moins par rapport à la France. « Ici on gère difficilement ce décalage car quasiment tous les matchs sont en après-midi. » explique le président de l’OM Fans Club de Santiago. D’autant que là-bas la différence horaire varie au cours de l’année.

« Les changements d’heure respectifs en France et au Chili font qu’on oscille entre 4 et 6 heures de différence. Les matchs de 21h passent du coup ici entre 15 et 17h selon le moment de l’année. A 17h c’est jouable pour partir plus tôt du travail, à 15h beaucoup moins ! Les membres du groupe travaillent ou étudient à ces heures. », déclare-t-il.

Outre le visionnage des matchs tous ces supporters se rejoignent pour dire que l’utilisation des réseaux sociaux et des sites spécialisés devenue globalisée permet de suivre en temps réel la vie de l’OM comme si l’éloignement physique n’avait plus d’influence. L’Equipe, RMC ou Twitter par exemple restent des canaux d’information primordiaux, même à des milliers de kilomètres du Vélodrome.