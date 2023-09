Hors-OM : Bordel monstre au Vélodrome !

La Coupe du Monde de rugby a débuté partout en France. Marseille et son stade Stade Vélodrome font partie des villes hôtes. Malheureusement encore une fois, la France s’affiche piteusement en ce qui concerne l’organisation de grands évènements…

La première rencontre qui devait se dérouler à Marseille était un alléchant Angleterre/Argentine.

Des milliers de supporters avaient bien sûr fait le déplacement… et nombre d’entre eux n’ont pas pu assister au coup d’envoi car bloqué sur le parvis en face du Vélodrome.

Après le fiasco et le scandale lié à l’organisation de la finale, Liverpool/Real Madrid, de Ligue des Champions en 2022 au Stade de France, cette situation passe très mal chez les Anglais. Pour rappel des familles avaient alors été bloquées à l’entrée, des tickets valables refusés, des parents et enfants gazés dans la confusion… Les justifications des ministres français sur le sujet avaient rendu furieux les anglais présents qui avaient l’impression qu’ont les faisait passer pour des hooligans encore une fois…

Le journaliste anglais Daniel Austin était très remonté après cette situation : « Cet attroupement au Stade Vélodrome ce soir est totalement inacceptable. La France est incapable d’organiser de grands évènements. Son approche de la gestion des foules et de la sécurité est incompétent et dangereux. Ils mettent la vie des spectateurs en danger ! Comme pour la finale de Ligue des Champions 2022, la gestion sécuritaire des évènements comme ça en France est une extension de la violence que beaucoup de français expérimentent de manière journalière. »

