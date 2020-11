Hors-OM : Deschamps continue à gagner avec l’Équipe de France !

Même si le jeu n’est pas toujours flamboyant, Didier Deschamps, ex-joueur et entraîneur de l’Olympique de Marseille, continue de mener la sélection nationale à la victoire. Hier encore, ses Bleus se sont imposés au Portugal…

Un but à zéro (but de N’golo Kanté), des arrêts décisifs de Lloris et une nouvelle victoire dans la poche pour l’Équipe de France. Hier soir, les Champions du Monde ont battu les Champions d’Europe chez eux ! Résultat, la France est qualifiée pour le « Final Four » de la Ligue des Nations qui se déroulera du 6 au 10 octobre 2021 en Pologne, en Italie ou aux Pays-Bas.

À noter que l’unique sélectionné marseillais, Steve Mandanda, est bien évidemment resté sur le banc pendant 90 minutes.

5️⃣ matchs

4️⃣ victoires

1️⃣ match nul

1️⃣ Qualification pour le « FINAL 4️⃣ »

Rendez-vous au prochain épisode 😉 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/oJnIemMvff — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 14, 2020

