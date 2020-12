Hors-OM : Diego Costa bientôt sur le marché ?

Il fut un temps où l’Olympique de Marseille ne s’interdisait pas de penser à Diego Costa. Depuis Konstantinos Mitroglou, Mario Balotelli et désormais Dario Benedetto ont occupé (ou occupe toujours dans le cadre de l’Argentin) la pointe de l’attaque marseillaise alors que l’attaquant espagnol décline doucement mais surement…

Absent aujourd’hui à la reprise de l’entraînement de l’Atlético Madrid, Diego Costa semble bien sur le départ ! Alors qu’il lui reste six mois de contrat avec le club entrainé par Simeone, l’attaquant souhaiterait changer d’air dès cet hiver selon diverses sources espagnoles (El Mundo Deportivo, Cope, etc). AS précise tout de même qu’il souhaiterait rester en Europe et n’envisagerait pas immédiatement la Chine ou un retour dans son Brésil natal.

Pour rappel voici ce que déclarait Jacques-Henri Eyraud à propos de Diego Costa à l’été 2017.

Quand Eyraud ne s’interdisait pas de penser à Costa…

« Diego Costa ? Son caractère me plait. Sa grinta et son sens du combat aussi. Ça se marierait très bien avec l’OM. Après, il a une situation contractuelle compliquée. Si un joueur coche toutes les cases, alors on a montré qu’on était capables de faire les transactions. Pourquoi pas ? Mais il faut au moins qu’il remplisse certaines conditions. Rien n’est impossible. » Jacques-Henri Eyraud – Source : RMC Sport (alors SFR Sport)