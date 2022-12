Hyeres OM : On connait la date, l’heure et la chaine du match

C’est officiel : le match de Coupe de France qui opposera le Hyères FC 83 à l’OM se déroulera le samedi 7 janvier à 15h30. La rencontre sera diffusé en clair sur France 3 et sur BeIN Sports.

Même si la date de la rencontre a été fixée et les diffuseurs sont prêts, pour l’instant, le lieu de la rencontre n’a toujours pas été défini. Il y a quelques semaines, l’ancien président du RC Toulon, Mourad Boudjellal, se montrait très confiant sur la réception de cette affiche au Stade Mayol, à Toulon.

Après la visite sur place d’un représentant de la FFF et une réunion entre supporters marseillais et forces de l’ordre, la décision de ne pas programmer la rencontre dans l’emblématique stade toulonnais a été prise en raison d’un manque de sécurité.

« C’est le retour du foot dans le Var! C’est une affiche de rêve car Marseille est un club à part, le seul français champion d’Europe, dix fois vainqueur de la Coupe de France. On avait une chance sur quinze d’affronter l’OM… J’ai suivi le tirage au sort. Quand à la fin il ne restait plus que Marseille, Nice, Le Puy et Hyères, je me disais que se faire éliminer par Le Puy, ça allait être chiant. Mais quand j’ai réalisé qu’il ne restait plus que nous et Marseille… ça va être l’événement de l’année, bon après, c’est normal car l’année n’aura que sept jours! (rires) C’est un événement unique car je serais surpris qu’on joue le PSG au tour suivant. Pour ce 32e de finale de la Coupe, on va représenter le Var et la métropole toulonnaise, alors on souhaite le jouer dans la métropole. Autorisation obtenue. Maintenant, nous attendons le passage de la commission sécurité de la Fédération Française de Football pour savoir si nous pourrons recevoir les Marseillais au stade Mayol, mais je suis très confiant. Il n’y a aucune raison pour que cela ne se fasse pas » Mourad Boudjellal – Président du Hyères 83 FC – 24/11/2022

Alors que les dirigeants du Hyères FC devront bientôt choisir dans quel stade se déroulera la rencontre, Mourad Boudjellal a choisi d’attaquer l’état en justice pour « manquement à sa mission régalienne de sécurité ».

