Présent ce vendredi après-midi en conférence de presse, l’entraîneur marseillais Igor Tudor est revenu sur les nombreuses critiques que subit Gerson depuis la défaite contre Francfort mardi en Ligue des Champions.

L’image a fait enrager les milliers de supporters présents au stade ce mardi lors du match contre l’Eintracht Francfort ; Gerson prenant tout son temps pour sortir du terrain alors que son équipe courrait après le score … Cette attitude a révolté plus d’un supporter marseillais et a valu au milieu Brésilien de nombreuses critiques. Présent en conférence de presse ce vendredi à 48 heures de la réception de Rennes en championnat, Igor Tudor a rappelé l’importance de Gerson dans l’effectif marseillais. S’il reconnaît la valeur du milieu de 25 ans, l’entraîneur Croate de l’OM estime qu’il doit faire mieux et que son attitude lors de sa sortie contre Francfort n’était pas adaptée à la situation.

À LIRE AUSSI : OM : Bailly forfait, Tudor confirme un retour et une incertitude face à Rennes !

« Gerson peut et doit mieux faire. Il est sensible, c’est un personnage singulier, c’est un joueur très fort qui est important pour nous… » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (16/09/2022)