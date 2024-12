« Il ne manque rien à cet OM, le club va finir champion de de France » selon cet illustre ancien !

L’OM, actuellement deuxième après 15 journées et à 7 points du PSG, dispose d’un collectif solide et d’une ambiance de travail idéale qui lui permet de viser le titre de champion de France. L’équipe, bien équilibrée et avec des jeunes talents prêts à s’impliquer, n’a pas besoin de renforts pour combler son retard et atteindre la première place d’ici la fin de saison selon un ancien joueur historique du club.

Sur les ondes de RMC, l’ancien gardien emblématique de l’Olympique de Marseille, Pascal Olmeta, a exprimé un optimisme sans faille concernant l’avenir du club cette saison. Bien que l’OM accuse un retard de 7 points sur le PSG, actuel leader de Ligue 1 après 15 journées, Olmeta reste convaincu que l’équipe dirigée par Roberto De Zerbi peut décrocher le titre de champion de France en mai prochain.

Une équipe prête à remporter le titre

Olmeta assure que l’OM ne manque de rien pour viser le sommet du championnat : « Il ne manque rien à cet OM, vous ne me croyez pas quand je vous dis que l’OM va finir champion de de France », affirme-t-il avec certitude. Selon lui, il n’est pas nécessaire de renforcer l’effectif, même si la tentation pourrait être de recruter de nouveaux joueurs. « Je n’ai pas l’impression qu’il faille absolument recruter. J’ai discuté avec quelqu’un du staff, ils ont beaucoup de monde, il y a des jeunes qui vont finir la saison avec le groupe », explique Olmeta, soulignant la profondeur de l’effectif et la qualité des jeunes joueurs prêts à apporter leur contribution.

🔥⚪🔵 Pascal Olmeta : « Il ne manque rien à cet OM, vous ne me croyez pas quand je vous dis que l’OM va finir champion de de France ! » pic.twitter.com/SHZPfl22r9 — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) December 17, 2024

Un collectif solide et une ambiance de travail exceptionnelle

L’ancien portier marseillais insiste également sur l’importance de l’esprit de groupe au sein de l’équipe. Il décrit une ambiance de travail idéale, où les joueurs arrivent trois-quarts d’heure avant l’entraînement, prennent un café ensemble et font preuve d’une cohésion à toute épreuve. « Tout fonctionne à merveille, sur toutes les lignes », précise-t-il, se montrant particulièrement enthousiaste quant à l’organisation et la dynamique collective du club.

Confiance absolue dans le potentiel de l’équipe

Pour Olmeta, cette cohésion et cette sérénité permettent à l’OM de rivaliser avec les meilleures équipes de France, et ce, malgré les difficultés rencontrées en début de saison. L’ex-gardien a également confiance en la montée en puissance de certains joueurs, citant Elye Wahi, qui, selon lui, « va être celui qu’il a été ». « La reprise 2025, on aura un OM champion, je me demande si je rigole », conclut Olmeta avec un ton assuré, signifiant son profond optimisme quant aux chances de son ancien club.

Pour Pascal Olmeta, la victoire en championnat est à la portée de l’OM, et il ne semble pas douter de la capacité de l’équipe à combler son retard et à finir en tête de la Ligue 1.