Pour les 125 ans de l’OM Charles Kaboré est venu sur les réseaux de l’Olympique de Marseille raconté son passage sous les couleurs olympiennes et notamment son 5 de légende.

Pour les 125 ans de l’OM Charles Kaboré est venu sur les réseaux de l’Olympique de Marseille raconté son passage sous les couleurs olympiennes. « J’ai fait 6 saisons et j’ai porté trois numéros le 20, le 12 et le 19. Signer à l’OM, parce que signer à l’OM c’était un honneur pour un joueur qui vient du Burkina Faso. Mon meilleur souvenir c’est quand je me suis retrouvé avec tous les équipements dans ma chambre d’hôtel, j’ai passé toute la nuit à les regarder. Les joueurs qui m’ont vraiment marqué, il y a Mamadou Niang, Steve Mandanda qui est vraiment quelqu’un qui m’a beaucoup aidé. Heinze c’est la rigueur, le travail, le sérieux. Il y a Souleyman Diawara et au milieu de terrain quelqu’un qui m’a beaucoup impressionné aussi c’est Benoit Cheyrou. J’ai fait les 110 ans, je fais les 125 ans et j’espère encore être là pour les 200 ans. », a déclaré l’ancien joueur.

« Je suis là pour les 125 ans, j’espère être là pour les 200 ans… » 🤣 Ses premiers pas au club, son pire souvenir, ses 5 joueurs de légende… 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗹𝗲𝘀 𝗞𝗮𝗯𝗼𝗿𝗲́ revient sur ses années phocéennes à l’occasion du 125ème anniversaire ! 🇧🇫🎙️#OM125 🌟 pic.twitter.com/mFMDGBbmr2 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 25, 2024





