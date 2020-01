« Il y a clairement eu un désaccord entre le clan Thauvin et l’OM »

Extrait du dernier Débat Foot Marseille de ce jeudi. Notre plateau évoque le cas de Florian Thauvin, l’ailier olympien devrait faire son retour d’ici deux à trois semaines… si tout va bien.

Ce jeudi, Mourad Aerts était à la présentation et il avait comme invités Yacine (la machine), Adam Lablack (producteur) et Mathieu Grégoire (correspondant du journal l’Equipe à Marseille). Ce dernier a livré son opinion sur la durée du retour de l’ailier olympien. Il estime que cette opération n’était pas forcément souhaitée du côté de l’OM et que le clan Thauvin n’a pas voulu prendre de risque de récidive…

Pour revoir ce DFM en intégralité :

Après la victoire face au RC Strasbourg en Coupe de France, Débat Foot Marseille (DFM) accueille Mathieu Grégoire, Yacine et Adam Lablack avant le déplacement à Bordeaux…







Aujourd'hui c'est Mourad Aerts qui présent ce DFM, au menu le décrassage, l'avant-match mais également tout le reste de l'actu olympienne débriefée…

Le Sommaire :

Décrassage : #OMRCSA

Les paris FCM

Avant match #FCGBOM

Gros débat : Des joueurs en question

Bon visionnage !