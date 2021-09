Incidents Nice – OM : Anelka défend Payet !

À la suite des incidents survenus lors de la rencontre entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille le 22 août dernier, Nicolas Anelka s’est exprimé hier soir dans l’émission Rothen s’enflamme. L’ancien attaquant en a profité pour prendre la défense de Dimitri Payet.

Plus de deux semaines après les incidents survenus lors de la rencontre opposant l’OGC Nice à l’Olympique de Marseille, la LFP a rendu son verdict hier soir. En effet, plusieurs incidents survenus à l’encontre des joueurs marseillais avaient provoqué l’arrêt définitif de la rencontre. Certains supporters niçois avaient envahi le terrain et d’autres en ont même profité pour porter des coups sur des joueurs marseillais. Parmi eux, Dimitri Payet, Luan Peres et Mattéo Guendouzi avaient été blessés.

Juste avant ces incidents, Dimitri Payet avait reçu une multitude de projectile à ses côtés à chaque fois qu’il s’apprêtait à tirer un corner. À la 75e minute de jeu, le numéro 10 olympien a reçu une bouteille dans le dos. Le projectile de trop, qui a provoqué sa colère puisqu’il a renvoyé la bouteille en direction de la tribune niçoise. Présent hier soir sur le plateau de RMC dans l’émission « Rothen s’enflamme », Nicolas Anelka défend et comprend la réaction de Dimitri Payet.

🗣💬 « Marseille doit gagner le match sur tapis vert. Si c’était moi à la place de Payet, j’aurais jeté deux bouteilles plus mes chaussures ! » ⚪🔵 Nicolas Anelka comprend la réaction de Payet à Nice et donnerait match gagné à l’OM après les incidents à Nice. #rmclive pic.twitter.com/h17Kn2vGPl — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) September 8, 2021

La réaction de Payet est normale – Nicolas Anelka

« Dès que Nice a marqué, il y avait déjà des supporters niçois sur le terrain. C’est déjà une faute. J’ai été joueur de foot et quand tu reçois une bouteille je suis d’accord avec Payet. Si j’avais été à sa place, je jette deux bouteilles et mes chaussures. Tu ne peux pas recevoir une bouteille dans le dos. Je veux bien qu’on soit exemplaire, mais il ne faut pas abuser non plus ! Je n’arrive même pas à comprendre qu’on puisse se poser la question « Qui a perdu le match ? » Pour moi c’est clair que c’est Nice, car c’est eux les fautifs. C’est eux qui laissent les supporters entrer sur le terrain quand il y a le but et c’est eux qui ont jeté les bouteilles. La réaction de Payet est normale. » Nicolas Anelka – Source : RMC (08/09/2021)

C’est normal que les joueurs réagissent – Maracineanu

Roxana Maracineanu, la ministre déléguée aux Sports était invitée sur le plateau de BFMTV pour réagir à ces incidents le 23 août dernier. Elle n’avait pas caché son indignation face à tout ce qu’il s’est passé. De plus, elle avait même tenu à soutenir, elle aussi, les joueurs olympiens.

« Encore heureux que les joueurs se soient défendus. Sur un match où on s’en prend aux joueurs et aux arbitres, c’est normal qu’on réagisse. On va laisser les joueurs se faire insulter, on va laisser les gens leur jeter des bouteilles pleines d’eau ? Non, ce n’est pas possible ! (…) C’est évidemment regrettable étant donné le temps que nous avons passé à suivre des matches sans spectateurs, sans amoureux de sport, sans encouragements. Voir ça dès les premiers matches de football, ça fait de la peine, c’est intolérable parce que la première des conditions pour qu’un match se déroule c’est évidemment d’assurer la sécurité des gens qui sont sur un terrain, des joueurs, des arbitres, des entraîneurs (…) Ces incidents sont une insulte d’abord pour le football, pour le sport en général et les supporters eux-mêmes. Il y a les sanctions, les interdictions de stade. Je suis prête à rouvrir ce dossier s’il le faut, si toutefois on arrive à désigner les coupables en question. Je crois qu’il faut qu’il y ait des pénalités pour le club en question. La reprise du match ou non va être l’un des éléments de l’enquête. Si les joueurs se sont sentis en danger ils ont bien fait de rester dans les vestiaires et de faire en sorte que le match ne reprenne pas. » Roxana Maracineanu – Source : BFMTV (23/08/2021)