Incidents OM – OL : La mise au point des South Winners !

Le groupe des South Winners a publié un communiqué. La mise au point est claire. « Selon certains témoignages et propos de journalistes, certains de ces casseurs portaient les couleurs et écharpes de l’OM et des South Winners. Si tel est le cas, ces personnes n’ont strictement rien à voir avec notre groupe et les valeurs qu’il représente. Rappelons que la couleur orange qui caractérise notre groupe n’a pas été prise par hasard: c’est par opposition à toute forme de discrimination. »

Juste avant l’annonce de l’annulation du match, l’un des leader des South Winners, Rachid Zeroual a pris la parole dans le virage, ila dénoncé les agissements de groupes indépendants qui pénalisent tous les supporters de l’OM. « Le match c’est mort. Il n’y aura pas de match, je suis désolé de vous l’annoncer, on attend que cela soit officialisé sur l’écran (du stade). Le match c’est mort, grâce à des fils de p*** qui veulent se la jouer indépendants à Marseille. Pour ne pas dépendre des groupes, ils se sentent forts de faire des enculeries à tout va. A chaque fois si on est interdits de stade c’est à cause des trous du c** qui pourrissent les groupes de l’intérieur et on est mort. On a tout fait pour que les lyonnais viennent et que l’on puisse aller là-bas. Malheureusement ils ont voulu attaquer les supporters et leurs cars. »