Infirmerie OM : Thauvin avance vers son retour, deux titulaires importants préservés en Coupe !

Florian Thauvin est très attendu pour cette seconde partie de saison avec l’Olympique de Marseille. Il faudra cependant encore attendre avant de le voir sur les pelouses de Ligue 1 mais l’ailier international avance vers son retour…

Comme l’annonce L’Équipe, « FloTov » a recouru hier sur tapis, ce qui représente une étape importante dans on calendrier de reprise. Cependant il lui faudra encore plusieurs semaines avant de pouvoir reprendre l’entraînement collectif à 100% puis ré-intégré pleinement le groupe pour les matches. Il va reprendre une vraie préparation physique dans les semaines à venir.

Quant à Steve Mandanda et Morgan Sanson, tous deux légèrement blessés avant la trêve, ils ne devraient pas prendre part au match face à Trelissac demain.

« On reste sur cet objectif de mi-février »

« Pour Flo, on reste toujours sur la mi-février pour son retour. Il a commencé aujourd’hui à faire des courses sur tapis. On reste sur cet objectif de reprise mi-février et fin janvier pour reprendre la course. »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse du 03 janvier

• Steve Mandanda et Morgan Sanson seront préservés dimanche contre Trélissac. Ils seront de retour pour le match à Rennes.#TFCOM | #SRFCOM | #TeamOM 🔵⚪️ — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) January 3, 2020