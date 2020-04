Inquiétude autour de six jeunes, le contrat de Thauvin et l’avenir de Jordan Amavi… Les 3 infos OM de ce lundi !

Six jeunes en attente d’un contrat, les choix de Thauvin, et l’avenir de Jordan Amavi… Les 3 infos OM de ce lundi !

Mercato OM : Inquiétude concernant les contrats des jeunes ? Au moins 6 joueurs en attente…

Plusieurs jeunes éléments du centre de formations olympien devraient passer pro. Cependant, en cette période de confinement rien ne bouge et une certaine inquiétude existe…

Plusieurs joueurs pros seront libres en 2021 (Mandanda, Thauvin, Lopez, Germain, Amavi…) et une prolongation de contrat semblent aujourd’hui compliquée. Concernant les jeunes du centre de formation, plusieurs éléments devraient signer pros. Cependant, l’OM doit se bouger car après le 30 avril si aucune offre de de contrat professionnel, stagiaire ou aspirant n’est fait à ses joueurs en fin ou en cours de formation, le joueur pourra s’engager officiellement en faveur d’un autre club à partir du 1er mai. Un agent a confié à la Provence : « On n’a eu aucune nouvelle. Aucun jeune ne sait ce qu’il va devenir. Contrairement à l’OL qui fait signer ses joueurs, à l’OM, on oublie de travailler. Comme d’habitude… »

6 minots devraient passer pro ?

Cependant, le quotidien régional explique que plusieurs joueurs sont certains d’avoir leur proposition. Richecard Richard (2002), Cheikh Souaré (2002) Fabio Vanni (2002) ou encore Ugo Bertelli (2003), Jorès Rahou (2003) et Paolo Sciortino (2003) sont les 6 joueurs concernés. Par contre, Niels Nkounkou et Nassim Ahmed sont en ballottage. Geoffrey Agbolossou, Mohamed Ben Fredj, Zacharie Iscaye et Tony Vives ne devraient pas être conservés. A noter que les compétitions amateurs sont d’ores et déjà terminées, ces joueurs ne rejoueront pas avant la saison prochaine.

Le président Eyraud avait évoqué la formation en février dernier sur le site officiel du club, il se félicité d’avoir obtenu le statut prestige.

Nous menons actuellement avec succès une véritable révolution culturelle dans le domaine de la formation — Eyraud

« Nous menons actuellement avec succès une véritable révolution culturelle dans le domaine de la formation. C’est un effort de longue haleine que nous avons engagé et qui commence à porter ses fruits sur le terrain comme en dehors. L’obtention du statut « prestige » pour notre centre de formation est un grand motif de satisfaction et une belle récompense pour tous ceux qui depuis trois ans travaillent d’arrache-pied pour détecter et développer les meilleurs talents issus de Marseille, de la France et d’Afrique ». Jacques-Henri Eyraud – source : OM.fr

Mercato : Ce qui coince pour une prolongation de Thauvin à l’OM !

Ce samedi soir, Florian Thauvin a mis les choses au clair concernant son avenir : il souhaite rester à l’Olympique de Marseille. Selon RMC Sport, ce n’est pas aussi simple que ça…

Dans un Live sur Instagram, Florian Thauvin a affirmé qu’il resterait à l’Olympique de Marseille cet été alors que plusieurs rumeurs l’envoyaient à l’AS Roma. Cependant, cela veut-il dire qu’il s’en ira libre en juin 2021?

Selon les informations de RMC Sport, c’est possible ! Pour un joueur de son âge (28 ans à la fin de son contrat), il pourrait être intéressant sportivement de choisir sa destination et de potentiellement prendre une grosse prime à la signature. Côté OM, l’entourage du joueur était dans l’attente d’une approche du club : pourquoi les dirigeants n’ont pas tenté d’entamer des discussions pour une prolongation lors de sa longue blessure?

UNE RELATION compliquée avec Jacques Henri Eyraud?

La radio nationale nous informe aussi que les relations avec Jacques-Henri Eyraud ne sont pas au beau fixe. L’international français reproche à son président d’avoir répété à plusieurs reprises que Thauvin était son meilleur joueur sans que cela ne se voit sur son salaire… Ce qui rend plus difficile les négociations. Les discussions pour une prolongation risquent d’animer l’actualité de l’Olympique de Marseille la saison prochaine…

🔵⚪ Thauvin a annoncé son souhait de rester à l’OM, mais derrière ces déclarations, se cache un dossier épineux qui pourrait bien s’avérer très compliqué à gérer pour le club phocéen dans les prochains moishttps://t.co/Xo9896ggGp — RMC Sport (@RMCsport) April 26, 2020

Mercato : Libre en 2021, ce défenseur (qui veut prolonger) pourrait quitter l’OM cet été…

Plusieurs joueurs de l’effectif olympien seront libres en juin prochain. C’est le cas de Jordan Amavi, le latéral gauche se verrait bien rester pour disputer la Ligue des Champions mais l’OM ne serait pas forcément capable de lui offrir une prolongation de contrat…

Plusieurs joueurs de l’OM ont un contrat qui se termine en 2021 (Mandanda, Germain, Thauvin, Lopez, Amavi…). En difficulté financière, le direction doit alléger sa masse salariale et se retrouve coincé dans la plupart de ces dossiers. De retour au premier plan grâce à André Villas-Boas, Jordan Amavi est le seul véritable latéral gauche de l’effectif, il pourrait cependant changer d’air…

Amavi aimerait prolonger, mais…

Selon l’Equipe, aucunes discussions autour d’une prolongation de contrat n’ont débuté entre l’OM et son latéral gauche. Alors que le montant de son transfert est estimé à plus de 8M€, le joueur peut-il quitter Marseille cet été ? Le quotidien sportif affirme que Jordan Amavi est « très attaché à l’OM » et qu’il « se verrait bien étirer son bail et disputer la Ligue des champions la saison prochaine. » Reste que son salaire estimé à plus de 200 000 euros mensuels pourrait compliquer cette option. Des clubs étranger pourraient profiter de cette situation pour recruter l’ancien niçois à l’intersaison…