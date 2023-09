Inside à AMSTERDAM avec Mourad pour suivre l’OM ! Abardonado, crise, confs, match de dingue !!!

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Notre journaliste Mourad Aerts vous emmène dans ses bagages à Amsterdam pour couvrir un match pas comme les autres : Ajax Amsterdam/OM… mais en plein milieu du chaos qui règne à l’OM ! Dans le stade, en conf’, en ville, en débat, suivez-le dans ce déplacement bizarre… Retrouvez sa vidéo sur sa chaîne Youtube ci-dessous.

« Mettre les joueurs à leurs postes » Abardonado

« Chaque coach a ses préférences, ses habitudes. Marcelino a essayé de mettre en place son système. J’en ai un autre. J’ai mes convictions. Je veux un football offensif et mettre les joueurs à leurs postes. Le style que je veux ? Comme quand j’étais joueur : agressif dans le bon sens du terme. Je n’ai jamais pris de carton rouge en 300 matchs de Ligue 1, ça veut dire ce que ça veut dire. Je veux une équipe qui me ressemble, agressive et qui joue au foot. » Jacques Abardonado – Source : Conférence de presse