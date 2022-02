Insolite ex-OM : L’improbable altercation entre deux anciens joueurs marseillais…

Alors qu’ils ont été deux personnalités fortes de l’Olympique de Marseille, les Sénégalais Mamadou Niang et Habib Beye ont pourtant failli en venir aux mains à la CAN comme l’a raconté l’attaquant au journal L’Équipe…

Ce soir, Pape Gueye et Bamba Dieng vont essayer de remporter la CAN avec le Sénégal. Opposés à l’Égypte, il s’agirait du premier trophée continental glané par les sénégalais. À cette occasion, Mamadou Niang s’est livré au quotidien L’Équipe au sujet des souvenirs qu’il gardait de cette compétition.

Et l’ancien attaquant de l’OM a fait une révélation pour le moins étonnante. En effet, Mamadou Niang a raconté qu’il avait failli se battre avec son coéquipier de l’époque, un certain Habib Beye. Mais fort heureusement, tout s’est bien terminé par la suite entre les deux.

On en est presque venu aux mains avec Habib Beye dans un avion — Mamadou Niang

« On en est presque venu aux mains avec Habib Beye dans un avion. Et pourtant, c’est mon frère. On nous a séparés, limite on allait se faire débarquer mais on a fini en s’embrassant sur la bouche tellement on était unis » Mamadou Niang – Source : L’Équipe (06/02/2022)