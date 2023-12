Insolite – OM : Gigot en mode supporter marseillais face à Lucho !

Le média officiel de l’OM vient de publier un extrait de la prochaine vidéo « Objectif Match » où l’on aperçoit Samuel Gigot échanger quelques mots avec l’ancien milieu de terrain emblématique du club marseillais Lucho Gonzalez.

La scène a été captée par les caméras du média officiel de l’OM. On aperçoit Lucho Gonzalez discuter dans les couloirs du Stade Vélodrome avec plusieurs olympiens notamment Leo Balerdi et Lodi. On peut également voir Samuel Gigot particulièrement ému de rencontrer celui qui l’a fait vibrer quand il un jeune supporters de l’olympique de Marseille. Une scène à voir en images ci-dessous.