Interdiction de rassemblement pour le Classico, sanctions UEFA, Pochettino annonce la couleur… Les 3 infos OM de ce samedi

Comme tous les soirs à 20h10, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce samedi : la Préfecture de Police interdit tout rassemblement autour du Vélodrome, Marseille sanctionné par l’UEFA, Pochettino…

OM – PSG : La Préfecture prend des mesures qui vont déplaire aux supporters !

À l’occasion de la 11e journée de championnat, et le choc entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, la Préfecture de Police des Bouches du Rhône a annoncé l’interdiction de rassemblement des supporters marseillais dans certains arrondissements.



L’OM reste sur une victoire 4-1 la semaine passée contre le FC Lorient. Un succès qui lui a permis de retrouver le podium de la Ligue 1. Opposé au PSG dimanche soir dans le choc de la 11e journée, l’OM vient d’apprendre que ses supporters ne pourraient pas se rassembler aux alentours du Stade Vélodrome de 14h à 23h.

Interdiction préfectorale pour dimanche!!! https://t.co/kMxS5dBIN1 — titi ( c’est toi le boss) (@Mode55489648) October 22, 2021

⚽️Match #OMPSG

👉@prefpolice13 prend un arrêté d’interdiction de tout cortège en marge du match, compte tenu des graves troubles à l’ordre public constatés les années précédentes

🏟️ Pour que l’esprit du sport gagne la partie! pic.twitter.com/ZZ350JFYet — Préfète de police des Bouches-du-Rhône (@prefpolice13) October 22, 2021

« Tous les rassemblements, cortèges et défilés non déclarés sont interdits dans les 1er, 6e et 8e arrondissements » – Préfecture de Police

« Les années précédentes, certains supporters ont pris l’habitude de se réunir pour former des cortèges non déclarés et non encadrés, occasionnant des troubles graves à l’ordre public : violences envers les forces de l’ordre, dégradations sur la voie publique, usage massif d’engins pyrotechniques et gênes importantes de la circulation. Tous les rassemblements, cortèges et défilés non déclarés sont interdits dans les 1er, 6e et 8e arrondissements dimanche de 14h à 23h » Préfecture de Police des Bouches-du-Rhône — Source: Communiqué (22/10/21)

OM – Galatasaray : Les sanctions de l’UEFA sont tombées (et elles sont sévères) !

Tenu en échec il y a trois semaines par Galatasaray en Europa League, l’Olympique de Marseille avait vécu une rencontre mouvementée. Comme les agissements de supporters turcs en tribunes. Le match avait notamment été interrompu. Mais l’UEFA a tout de même décidé de sanctionner l’OM…



Lors de la réception du club turc de Galatasaray au début du mois, dans le cadre de la deuxième journée de Ligue Europa, les marseillais n’étaient pas parvenus à prendre le meilleur sur les stambouliotes (0-0). Pire, les supporters turcs avaient provoqués les fans marseillais, provoquant une interruption de la partie de plusieurs minutes. Des engins pyrotechniques avaient été aperçus, ainsi que des objets avaient été balancés dans le stade. De tels agissements qui ont convaincu l’UEFA d’ouvrir une enquête, et de sanctionner le club…

Amende et Virage Nord fermé

En effet, l’Olympique de Marseille a été sanctionné par l’UEFA d’une amende de 8000 euros assortie d’une fermeture du Virage Nord pour la réception de la Lazio le jeudi 4 novembre prochain. Un coup dur pour le club alors que les supporters répondent encore plus présents qu’à l’accoutumée cette saison, comme l’en attestent la fréquentation du stade en hausse de 11% comparé à l’année dernière, ainsi que le succès de la campagne d’abonnement.

OM – PSG : Pochettino donne clairement le ton avant le Classico !

En déplacement à Marseille pour disputer le Classico de Ligue 1, Mauricio Pochettino a été interrogé en conférence de presse sur sa vision de la rencontre. Et il a d’emblée affiché ses ambitions pour la rencontre.



L’Olympique de Marseille reçoit demain soir le Paris Saint-Germain à l’occasion de la 11e journée de championnat. Face à la presse, le coach du PSG Mauricio Pochettino n’a pas caché son ambition pour le match. Mais a reconnu que l’atmosphère serait spéciale dans un Vélodrome plein.

PSG-OM, c’est plus qu’une histoire de 3 points. Il est indispensable de gagner — Pochettino

« Bien sûr, ce ne sera pas pareil de jouer dans le Vélodrome avec les fans, c’est pareil pour le Parc des Princes. Nous savons très bien que c’est un match spécial. Vous jouez plus que pour les trois points. Vous le faîtes aussi pour la fierté et la joie. Je pense que ce sera un match excitant avec deux équipes portées vers l’attaque. Vous devez prendre des risques. Marseille est une équipe agressive qui joue dans la verticalité. C’est une équipe directe quand elle récupère le ballon. Nous avons analysé l’OM et nous allons essayer d’imposer notre style de jeu. Pour le PSG, c’est une question de gagner chaque match, pas seulement contre l’OM. Nous allons essayer de le faire. J’ai vécu aussi ce Classique comme joueur, on sait que ce sera différent. Chaque derby est spécial. PSG-OM, c’est plus qu’une histoire de 3 points. Il s’agit d’orgueil, de plein d’émotions. Il est indispensable de gagner. C’est fait pour gagner, pas pour autre chose. Ce serait parfait si on joue bien en plus de la victoire. Nous savons tous au club que c’est un match spécial. » Mauricio Pochettino — Source: Conférence de presse (23/10/21)