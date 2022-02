Internationaux OM : Bamba Dieng et Pape Gueye remportent la finale de la CAN !

Alors qu’il était opposé à l’Égypte de Mohammed Salah, le Sénégal de Pape Gueye et Bamba Dieng avait l’occasion de remporter pour la première fois la Coupe d’Afrique des Nations. Et c’est désormais chose faite.

Après s’être défaits du Cap-Vert, de la Guinée Équatoriale et du Burkina Faso, les Sénégalais disputaient ce soir seulement leur troisième finale de la Coupe d’Afrique des Nations, vingt ans après la première en 2002. Au sein du groupe, Pape Gueye et Bamba Dieng étaient présents pour apporter à leur pays un premier sacre continental.

Entrés tous les deux en jeu, les deux marseillais vont pouvoir revenir en club avec le sentiment du devoir accompli.

Le Sénégal bat l’Egypte aux tirs aux buts, Gueye et Dieng sacrés !

Au terme d’une rencontre fermée, et crispée par l’enjeu, les Sénégalais et les Égyptiens se sont neutralisés. Entrés aux 66e et 77e minute, Pape Gueye et Bamba Dieng n’ont pas réussi à inverser la tendance. C’est donc la séance des tirs aux buts qui est venue départager les deux nations. Et à ce petit jeu, ce sont les Sénégalais qui ont été les plus inspirés en remportant cette séance, et donc leur première Coupe d’Afrique des Nations de leur histoire.