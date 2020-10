Internationaux OM : Fortunes diverses pour Caleta-Car, Radonjic, et Strootman…

Quatre joueurs de l’Olympique de Marseille appelés en sélections nationales étaient sur le pont hier avec des fortunes diverses…

Les deux plus expérimentés tout d’abord, Steve Mandanda et Kevin Strootman, ont connu exactement le même sort: zéro minute de jeu et zéro but dans leurs matches. Les Bleus, avec Hugo Lloris dans les cages, ne sont pas parvenus à venir à bout du Portugal (0-0) alors que les Oranjes de Strootman, se sont contentés du point du nul en Bosnie-Herzégovine (0-0).

La France reste seconde du groupe 3 (Ligue A) de la Ligue des Nations, derrière le Portugal alors que les Pays-Bas, avec quatre points sont seconds du groupe 1 (Ligue A) de la Ligue des Nations.

Caleta-Car et Radonjic, fortunes diverses…

Duje Caleta-Car a lui connu le doux goût de la victoire avec sa sélection croate. Titulaire lors des 90 minutes, le défenseur marseillais a apporté sa contribution à la victoire deux buts à un des vice-Champions du monde sur la Suède. Le premier succès en trois matches de poule pour la Croatie dans ce groupe 3 (Ligue A) de la Ligue des Nations.

Enfin Nemanja Radonjic est entré en jeu à la mi-temps du match entre la Serbie et la Croatie. Malheureusement pour lui, sa présence n’a pas été suffisante pour renverser un match mal embarqué pour les siens (ouverture du score hongroise à la 20′). Le score ne bougera pas. Serbie 0 – 1 Hongrie.

Avec 1 point en 4 rencontres, la Serbie est dernière de son groupe 3 (Ligue B) de la Ligue des Nations.