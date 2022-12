Internationaux OM : « C’est gravissime », Ménès dézingue les deux joueurs marseillais !

Hier soir les Bleus se sont inclinés 1-0 face à la Tunisie pour leur dernier match en phases de poules. L’Equipe de France étant déjà qualifiée pour les phases finales de la compétition, Didier Deschamps a choisi d’aligner une composition largement remaniée.

Qualifiée dès la deuxième journée, l’Equipe de France a manquée d’ambition hier soir. Il faut dire que Didier Deschamps y est pour quelque chose : l’ancien entraîneur olympien a incorporé neufs joueurs remplaçants à la place des titulaires habituels.

Parmi eux, Jordan Veretout. Lui qui endosse plutôt un rôle de milieu défensif sous les ordres de Tudor, l’olympien a dû occuper le poste de milieu gauche face à la Tunisie.

Guendouzi est le deuxième olympien à avoir été titularisé hier soir et l’ancien joueur d’Arsenal n’a pas brillé. Positionné en ailier gauche, un poste auquel qu’il n’a pas l’habitude de jouer à l’OM, il n’a pas pu faire valoir ses qualités.

Dans son émission Face à Pierrot, Pierre Ménès a analysé les performances des deux joueurs olympiens et leur a donné une note a chacun.

Inconsistant, inutile perdu, inexistant… A vous de trouver l’adjectif qui vous convient

« Veretout ? Je lui donne un 2. Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise, parfois je me demandais ce qu’il faisait là. Je m’étais interrogé sur sa présence dans la liste des 25… Je me le demande encore. Inconsistant, inutile perdu, inexistant… A vous de trouver l’adjectif qui vous convient, mais c’est gravissime. » Pierre Ménès – Face à Pierrot – 30/11/2022

« Guendouzi, c’est un 2. Horrible. Et c’est quand même une surprise parce qu’il a déjà fait quelques matchs avec l’Equipe de France et il n’était quand même pas trop mal. Alors effectivement on ne lui a pas fait un cadeau en le mettant ailier gauche mais il n’arrivait même pas à toucher la balle, c’est hallucinant. Et ça n’a pas été mieux quand il est passé à droite quelques minutes avant de sortir donc oui vraiment horrible. » Pierre Ménès – Face à Pierrot – 30/11/2022A LIRE AUSSI : Internationaux OM : Rothen allume Veretout et Guendouzi !