Internationaux OM : coup de tonnerre et scandale pour l’Argentine de Rulli et Carboni !

Après avoir fêté le sacre en Copa America face au Chili, les Argentins se sont inclinés en qualification de la coupe du monde 2026, sans que les Marseillais n’aient disputé la moindre minute.

Plusieurs joueurs de l’Olympique de Marseille sont partis en sélection durant cette trêve internationale dont deux Argentins, Géronimo Rulli et Valentin Carboni. Mais l’Albiceleste s’est incliné cette nuit, 2-1 face à la Colombie lors des qualifications à la coupe du monde 2026. 4 jours après avoir fêté son sacre en Copa America face au Chili, les hommes de Scaloni se sont fait surprendre par les Colombiens. Les deux joueurs marseillais ne sont pas entrés en jeu, dans un match bouleversé par des erreurs d’arbitrage selon Scaloni. « Quand un match est si serré, parfois il est défini par ce type d’action et c’est ce qui s’est passé », a déploré le sélectionneur argentin. « Ce penalty a décidé du match. Lui et les cinq membres du VAR ont vu le penalty, les autres ne l’ont pas vu. Le football est un sport dans lequel il faut regarder ce qu’il y a autour de soi, et ce que Munoz a fait te dit tout, il ne proteste à aucun moment. Voilà, il n’y a pas besoin de réfléchir beaucoup. C’est vrai qu’il (l’arbitre) a influencé le jeu. Au niveau psychologique, cela leur a donné un coup de pouce et ça nous a rendus nerveux. »

Battue en Colombie (2-1), l’Argentine fustige plusieurs décisions de l’arbitrehttps://t.co/gxueRRRPiI — RMC Sport (@RMCsport) September 11, 2024

A lire aussi : Ligue 1 : Retournement de situation pour les clients DAZN !