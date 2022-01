Internationaux OM : Gueye, décisif avec le Sénégal dans la CAN !

La CAN a débuté ce dimanche avec un affrontement entre le Cameroun et le Burkina Faso… L’entrée du premier Marseillais, Pape Gueye, a été décisive pour le Sénégal ce lundi face au Zimbabwe ! A 17h30, nous évoquerons la rencontre des Sénégalais dans Débat Foot Marseille sur notre chaîne YouTube.

L’Olympique de Marseille va devoir faire sans deux joueurs importants de l’effectif : Pape Gueye et Bamba Dieng durant toute la durée de la CAN 2022. L’attaquant n’était pas sur le banc pour le premier match du Sénégal dans la compétition mais le milieu de terrain est entré en jeu en fin de rencontre.

L’ancien joueur du Havre a d’ailleurs été décisif à sa manière ! Il a été cherché le penalty face à la défense du Zimbabwe, ce qui a permis à Sadio Mané de prendre l’avantage pour le Sénégal… Il a été salué par les supporters marseillais et sénégalais sur les réseaux sociaux !

FULL-TIME! ⏰#TeamSenegal 1⃣-0️⃣ #TeamZimbabwe

With a killer goal by Sadio Mané in the dying minutes of the match, the #LionsofTeranga secure their first three points. 💪#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | #SENZWE pic.twitter.com/hmAzL0xl5S

— #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) January 10, 2022