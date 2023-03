Internationaux OM : Irlande vs France, à quelle heure et sur quelle chaîne?

Ce lundi, Didier Deschamps et l’Equipe de France vont affronter l’Irlande aux éliminatoires de l’Euro après avoir remporté leur rencontre face aux Pays-Bas. Quelle heure et quelle chaîne voir le match?

Après avoir gagné son match face aux Pays-Bas ce vendredi, l’Equipe de France va affronter l’Irlande ce lundi soir pour le compte des Eliminatoires de l’Euro 2024. A quelle heure et sur quelle chaîne voir le match.

HEURE ET CHAINE TV :

L’Equipe de France joue face à l’Irlande ce lundi soir à 20h45. Pour suivre la rencontre des hommes de Didier Deschamps, il faudra se diriger sur le TF1. Pour regarder ce match sur internet en streaming, il faudra aller sur le site officiel de la chaîne, MyTF1.

Clauss se dit prêt à jouer au poste de latéral droit

Interrogé par Téléfoot ce dimanche, le joueur de l’Olympique de Marseille a affirmé qu’il se sentait également à l’aise au poste de latéral. L’ancien défenseur du RC Lens se sent capable de jouer à ce poste et envoie donc un message fort au sélectionneur qui devra donner sa liste ce jeudi.

🗣️ Jonathan Clauss : « Je peux m’adapter au poste de latéral droit. Le football a évolué, et l’aspect offensif est de plus en plus pris en compte. Aujourd’hui, dans une défense à quatre, c’est un poste qui peut m’aller dans les années à venir » pic.twitter.com/IeYt4OwDbh — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 12, 2023

« La Coupe du Monde au Qatar, ça a été une phase difficile mais je ne suis pas quelqu’un qui s’attriste sur son sort et qui attend que l’on vienne pleurer pour moi en me disant : c’est vrai tu aurais dû y aller. Je n’y suis pas mais c’est à moi de montrer que j’aurais pu y être. En revenant à Marseille sur le terrain c’était aussi pour montrer que je n’étais pas faible au niveau de mon caractère et que je suis capable de rebondir. Jouer latéral droit? Oui je pense que j’en suis capable, le football a évolué. Même les latéraux sont offensifs, pas seulement les pistons. Moi aujourd’hui dans une défense à 4 je me sens à l’aise. En vieillissant je vois que ce poste peut m’aller et pourra m’aller dans les années à venir. » Jonathan Clauss – Source : Téléfoot (12/03/23)

Guendouzi? Ce sont des choix difficile, personne n’est condamné

« Ce sont des choix difficile, personne n’est condamné. C’est le cas avec Benjamin Pavard. Peut-être que ceux que j’appelle aujourd’hui auraient préféré être avec nous il y a trois mois. C’est toujours par rapport à la concurrence à ce poste-là, mais rien n’est définitif. C’est le choix du moment qui ne veut pas dire que ce sera le choix de juin » Didier Deschamps – Conférence de presse (16/03/2023)