Internationaux OM : Kamara, Balerdi et Radonjic sans temps de jeu…

Alors que Villas-Boas tente de reconstruire un collectif au centre RLD, 8 internationaux ne sont pas avec l’OM pendant cette trêve internationale. Hier, Boubacar Kamara et Nemanja Radonjic n’ont pas joué avec leur sélection respective…

La Serbie et l’Écosse s’affrontaient jeudi soir en finale de barrages pour décrocher un ticket vers l’Euro 2020. Et ce sont les écossais qui se sont imposés au bout du suspens et des tirs au but. La Serbie avait égalisé dans le dernières minutes du temps réglementaire. Radonjic est resté sur le banc lors de cette rencontre.

Les Espoirs français ont eux surclassé une modeste équipe du Liechtenstein pour décrocher leur billet pour l’Euro 2021. Les Bleuets vont maintenant viser la première place du groupe face à la Suisse ce lundi. Remplaçant, Boubacar Kamara n’a pas joué, Sylvain Ripoll a préféré Soumaré (Lille) puis Caqueret (Lyon) au poste de six, la charnière était composé de Badiashile et Konate. A noter que l’ancien marseillais Lihadji est entré et a marqué le 5e but…

Kamara et Radonjic sur le banc

Le superbe but de Romain Faivre sur un corner rapidement joué par Mattéo Guendouzi ! 🎯 L’@equipedefrance mène déjà au score face au Liechtenstein sur @CanalplusSport 🇱🇮🇫🇷 pic.twitter.com/MuaRbYMe5z — Canal Football Club (@CanalFootClub) November 12, 2020



FCMarseille vous propose leur programme complet des internationaux de l’OM.

Mercredi 11 novembre

Steve Mandanda (90′) / France 0-2 Finlande (amical)

Duje Caleta-Car (29′) / Turquie 3-3 Croatie (amical)

Jeudi 12 novembre

Boubacar Kamara (0′)/ Liechtenstein 0–5 France Espoirs (éliminatoires Euro 2021)

Nemanja Radonjic (0′)/ Serbie 1–1 Ecosse (barrages Euro 2020)

Leonardo Balerdi (0′) / Argentine 1-1 Paraguay (éliminatoires Coupe du monde 2022)

Vendredi 13 novembre

Yuto Nagatomo et Hiroki Sakai / Japon – Panama (amical)

Saïf-Eddine Khaoui / Tunisie – Tanzanie (éliminatoires CAN)

Samedi 14 novembre

Steve Mandanda / Portugal – France (UEFA Nations League)

Duje Caleta-Car / Suède – Croatie (UEFA Nations League)

Dimanche 15 novembre

Nemanja Radonjic / Serbie – Hongrie (UEFA Nations League)

Lundi 16 novembre

Boubacar Kamara / France Espoirs – Suisse (éliminatoires Euro 2021)

Mardi 17 novembre

Steve Mandanda / France – Suède (UEFA Nations League)

Yuto Nagatomo et Hiroki Sakai / Japon – Mexique (amical)

Saïf-Eddine Khaoui / Tanzanie – Tunisie (éliminatoires CAN)

Mercredi 18 novembre

Nemanja Radonjic / Serbie – Russie (UEFA Nations League)

Leonardo Balerdi / Perou – Agentine (éliminatoires Coupe du monde 2022)