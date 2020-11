Internationaux OM : Khaoui s’offre un superbe but avec la Tunisie !

La trêve internationale prend fin. Le milieu de terrain de l’OM, Saîf-Eddine Khaoui est titulaire avec la Tunisie qui affronte la Tanzanie ce mardi soir. Il a ouvert le score d’une superbe frappe à la 11e minute.

Steve Mandanda est sur le banc du match France vs Suède, Duje Caleta-Car est suspendu pour pour Croatie vs Portugal. Par contre, Saîf-Eddine Khaoui est bien titulaire avec la Tunisie et a ouvert le score suite à une belle action et une frappe violente à la 11e minute…

Pas d’électricité dans le vestiaire de la Tunisie au stade Benjamin Mkapa à Dar es Salam, où les Aigles de Carthage doivent affronter la Tanzanie à 20h. Les commissaires de la CAF sont venus constater cette « panne ». #TANTUN #CAN2021 pic.twitter.com/Z9mUh6J9fJ — Patrick Juillard (@PatrickJuillard) November 17, 2020