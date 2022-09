Internationaux OM : La France s’impose, la suite du programme !

À quelques semaines de la Coupe du Monde, les internationaux Olympiens vont aller défendre les couleurs de leurs pays respectifs aux quatre coins du Monde. La France s’est imposée 2-0 face à l’Autriche ce jeudi soir…

Si Under était titulaire et a marqué, le Turquie a concédé un match nul face au Luxembourg. Les français se sont imposés 2-0 avec Clauss titulaire.

Calendrier des matchs internationaux de nos Olympiens

Mercredi 21 septembre

France U20 : Isaak Touré

Tunisie – France / Amical – 18 heures à Tunis

Match nul 0-0.

Belgique U19 : Jelle Van Neck

Albanie – Belgique / Qualification Euro U19 – 16 heures

Victoire 3-1 de la Belgique, J. Van Neck à joué 90 minutes.

Suisse U19 : Esey Gebreyesus et Roggiero Nyakossi

Suisse – Grèce / Amical – 18h30 à Colovray

La Suisse à perdu 0-2, Nyakossi à joué 90 minutes. Gebreyesus à joué 28 minutes

Jeudi 22 septembre

France : Matteo Guendouzi, Jonathan Clauss et Jordan Veretout

France 2-0 Autriche / Ligue des Nations – 20h45 au Stade de France

Victoire de la France sur des buts de Mbappe et Giroud. Jonathan Clauss à joué l’intégralité de la rencontre. Guendouzi et Veretout sont restés sur la banc.

Turquie : Cengiz Ünder

Turquie 3-3 Luxembourg / Ligue des Nations – 20h45 à Basaksehir

Match nul, Under à marqué le premier but des turcs sur pénalty et a joué 78 minutes.

Vendredi 23 septembre

Bosnie-Herzégovine : Sead Kolasinac

Bosnie Herzégovine – Monténégro / Ligue des Nations – 20h45 à Zenica

Cameroun : Simon Ngapandouetnbu

Ouzbékistan – Cameroun / Amical – Goyang stadium

Chili : Alexis Sanchez

Maroc – Chili / Amical – 21 heures à Barcelone

Maroc : Amine Harit

Burkina Faso : Issa Kaboré

Burkina Faso – RD Congo / Amical – 17 heures à Casablanca

Les Comores : Aaron Nassur Kamardin et Yakine Said Mmadi

Tunisie – Les Comores / Amical – Orléans

samedi 24 septembre

Sénégal : Bamba Dieng et Pape Gueye

Sénégal – Bolivie / Amical – 19 heures à Orléans

France U20 : Isaak Touré

Suisse U19 : Esey Gebreyesus et Roggiero Nyakossi

République Tchèque – Suisse

Amical – 18h30 à Colovray

Dimanche 25 septembre

Turquie : Cengiz Ünder

Îles Féroé – Turquie / Ligue des Nations – 20h45 à Streymoy

France : Matteo Guendouzi, Jonathan Clauss et Jordan Veretout

Danemark – France / Ligue des Nations – 20h45 à Copenhague

Lundi 26 septembre

Bosnie-Herzégovine : Sead Kolasinac

Roumanie – Bosnie Herzégovine / Ligue des Nations – 20h45 à Bucarest

France U20 : Isaak Touré

Club Africain Tunis – France / Amical – 18 heures à Tunis

Mardi 27 septembre

Sénégal : Bamba Dieng et Pape Gueye

Iran – Sénégal / Amical – Vienne (Autriche)

Cameroun : Simon Ngapandouetnbu

Corée du Sud – Cameroun / Amical – Séoul

Chili : Alexis Sanchez

Qatar – Chili / Amical – 19 heures à Vienne (Autriche)

Maroc : Amine Harit

Maroc – Paraguay / Amical – 21 heures à Séville

Burkina Faso : Issa Kaboré

Burkina Faso – Les Comores / Amical – Casablanca

Les Comores : Aaron Nassur Kamardin et Yakine Said Mmadi

Turquie U21 : Bartug Elmaz

Turquie – Georgie / Amical

Belgique U19 : Jelle Van Neck

Belgique – Espagne / Qualification Euro U19 – 15 heures

Suisse U19 : Esey Gebreyesus et Roggiero Nyakossi

Andorre – Suisse / Amical – 18h30 à Colovray