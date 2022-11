Internationaux OM : Le but de Dieng qui libère le Sénégal !

Les deux internationaux de l’Olympique de Marseille Bamba Dieng et Pape Gueye affronte le Qatar ce vendredi avec leur sélection du Sénégal à l’occasion du 2e match de poule de la Coupe du Monde 2022. Entré en jeu, Bamba Dieng vient de marquer le but du 3-1 !

Ce vendredi, le Sénégal (Dieng et Gueye) s’est relancé dans sa Coupe du Monde (malheureusement sans son attaquant vedette Sadio Mané). Les Lions de la Téranga affrontaient le Qatar après une défaite inaugurale face aux Pays Bas. Après avoir mené 2-0, les hommes de Cissé se sont fait peur suite au but de Muntari pour le Qatar. Entré en jeu à la 74′, Bamba Dieng a marqué le but du 3-1 quelques minutes plus tard. Sur l’action, Ndiaye est trouvé sur la droite de la surface vers Dieng qui reprend du plat du pied droit (84′).



A lire : Rumeurs Mercato OM : Les 3 premières cibles de Longoria

𝕁𝕆𝕌ℝ 𝔻𝔼 𝕄𝔸𝕋ℂℍ 🌍🇸🇳 Deuxième rencontre de #FIFAWorldCup pour les Lions de la Téranga de Pape Gueye et Bamba Dieng qui défient le Qatar cet après-midi dans un match déjà décisif ! 🇶🇦 #QATSEN 𝗦𝗲𝗻𝗲𝗴𝗮𝗹 𝗿𝗲𝗲𝗲𝗸 ! 🦁🗣 pic.twitter.com/kpOBRXwcgC — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 25, 2022

Sénégal vs Qatar en Streaming

Pour regarder cette rencontre en streaming: connectez vous sur le site de beIN Sports.

Le Sénégal est dans le groupe A avec le Qatar, de l’Equateur et des Pays-Bas. Voici les 26 joueurs sénégalais sélectionnés pour le Mondial

La sélection du Sénégal

Gardiens : Edouard Mendy, Alfred Gomis, Seny Dieng.

Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Youssouf Sabaly, Fode Ballo Toure, Pape Abou Cissé, Ismail Jakobs, Formose Mendy.

Milieux de terrain : Gana Gueye, Cheikou Kouyaté, Nampalys Mendy, Krepin Diatta, Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Pathe Ciss, Moustapha Name, Loum Ndiaye.

Attaquants : Sadio Mané (blessé), Ismaïla Sarr, Boulaye Dia, Bamba Dieng, Famara Diedhiou, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye.