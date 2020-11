Internationaux OM : Le programme complet des 8 joueurs olympiens !

C’est la trêve internationale et 8 joueurs de l’OM ont été appelés par leurs sélections. FCMarseille vous propose leur programme complet.

Steve Mandanda et Duje Caleta Car vont débuter ce soir par des matches amicaux, France-Finlande et Turquie-Croatie. Ils vont ensuite enchainer avec des matches de Ligue des Nations : Portugal-France et Suède-Croatie, puis France-Suède et Croatie-Portugal.

Nemanja Radonjic a été convoqué avec la Serbie qui jouera jeudi un barrage pour l’Euro 2021 contre l’Écosse, puis deux matches de Ligue des nations en Hongrie puis face à la Russie. Boubacar Kamara va jouer avec les Espoirs face au Liechtenstein et la Suisse dans le cadre des éliminatoires de l’Euro espoirs 2021. Yuto Nagatomo et Hiroki Sakai sont convoqués pour jouer des matches amicaux face au Panama et au Mexique en Autriche…

Saïf Khaoui va lui participer aux éliminatoires de la CAN avec la Tunisie qui affrontera la Tanzanie à deux reprise. Enfin, Leonardo Balerdi a été convoqué par l’Argentine qui dispute les éliminatoires de la coupe du monde 2022. Deux matches sont au programme face au Paraguay et au Pérou. De quoi fatiguer d’avantage ces 8 joueurs qui ne seront donc pas au top de leur forme si le match face à Nice n’est pas reporté…

Mercredi 11 novembre

Steve Mandanda / France – Finlande (amical)

Duje Caleta-Car / Turquie – Croatie (amical)

Jeudi 12 novembre

Boubacar Kamara / Liechtenstein – France Espoirs (éliminatoires Euro 2021)

Nemanja Radonjic / Serbie – Ecosse (barrages Euro 2020)

Vendredi 13 novembre

Yuto Nagatomo et Hiroki Sakai / Japon – Panama (amical)

Saïf-Eddine Khaoui / Tunisie – Tanzanie (éliminatoires CAN)

Leonardo Balerdi / Argentine – Paraguay (éliminatoires Coupe du monde 2022)

Samedi 14 novembre

Steve Mandanda / Portugal – France (UEFA Nations League)

Duje Caleta-Car / Suède – Croatie (UEFA Nations League)

Dimanche 15 novembre

Nemanja Radonjic / Serbie – Hongrie (UEFA Nations League)

Lundi 16 novembre

Boubacar Kamara / France Espoirs – Suisse (éliminatoires Euro 2021)

Mardi 17 novembre

Steve Mandanda / France – Suède (UEFA Nations League)

Yuto Nagatomo et Hiroki Sakai / Japon – Mexique (amical)

Saïf-Eddine Khaoui / Tanzanie – Tunisie (éliminatoires CAN)

Mercredi 18 novembre

Nemanja Radonjic / Serbie – Russie (UEFA Nations League)

Leonardo Balerdi / Perou – Agentine (éliminatoires Coupe du monde 2022)