Internationaux OM : Le Sénégal de Gueye brille, la Bosnie de Kolašinac s’écroule !

Soirée mitigée pour les internationaux olympiens, Pape Gueye a vécu une soirée parfaite contre le Brésil, tandis que Sead Kolašinac voit l’Euro 2024 s’éloigner, après la défaite bosnienne face au Luxembourg.

Hier soir, deux olympiens jouaient avec leur sélection, Pape Gueye avec le Sénégal face au Brésil et Sead Kolašinac avec la Bosnie-Herzégovine. Une soirée magnifique pour le Sénégalais, beaucoup moins pour le latéral gauche marseillais…

Au terme d’un match complètement dingue, le Sénégal s’est imposé 4-2 contre le Brésil à Lisbonne. Menés par un grand Sadio Mané auteur d’un doublé (55′, 90+7′), les Lions de la Teranga ont donné une leçon à la Seleçao. Pape Gueye, prêté par l’OM au FC Séville, a réalisé un bon match et s’est notamment fait remarquer par son apport sur le troisième but sénégalais.

QUEL BUT DE SADIO MANÉ POUR METTRE LE 3-1 FACE AU BRÉSIL !! 🇸🇳🇸🇳 pic.twitter.com/3hLl7NzIqJ — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) June 20, 2023

Une triste soirée pour la Bosnie

Pour Sead Kolašinac, l’heure n’est pas aux réjouissances. La Bosnie-Herzégovine s’est incliné (0-2) contre le Luxembourg, dans un match comptant pour les Éliminatoires de l’Euro 2024. Les coéquipiers d’Edin Dzeko et Miralem Pjanic n’ont remporté qu’un seul de leurs quatre premiers matchs qualificatifs et se rapprochent toujours un peu plus de l’élimination.

Face au Luxembourg, les Bosniens ont payé leurs erreurs défensives, notamment celle de leur gardien sur le deuxième but luxembourgeois.