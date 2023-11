Internationaux OM: le Sénégal d’Ndiaye et Sarr corrige le Soudan du Sud (4-0) !

Le Sénégal des attaquants de l’Olympique de Marseille Iliman Ndiaye et Ismaila Sarr a corrigé le Soudan du Sud (4-0) ce samedi lors de la 1e journée des éliminatoires à la Coupe du monde 2026. Le premier, titulaire, a disputé 64 minutes, tandis que le second n’a pas joué la moindre minute. Pape Matar Sarr (1ère), Sadio Mané (6e, 56e) et Lamine Camara (45e) ont été les buteurs de la soirée.