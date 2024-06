Internationaux OM : Le superbe but de Murillo !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

La Copa America a débuté jeudi, Aux États-Unis. Aujourd’hui non la nuit avait lieu Uruguay Panama, un match ou un joueur de l’Olympique de Marseille inscrit un super but.

L’Uruguay et le Panama rentraient en lice dans cette Copa America 2024 aux États-Unis. Dans ce match du groupe C, les Uruguayens ont largement dominé les débats. En l’emportant 3 buts à 1. Malgré la défaite, un Marseillais un marqué côté Panama. Michael Murillo a sauvé l’honneur côté panaméen en inscrivant ce but dans les tous derniers instants des arrêts de jeu. Un but splendide, avec une frappe enroulée dans la lucarne uruguayenne suite à une superbe feinte de frappe sur le défenseur. Le latéral droit marseillais a joué l’intégralité de la rencontre. Un match réussi sur le plan personnel pour Michael Murillo. Malheureusement cela n’aura pas suffi au Panama pour décrocher une victoire lors de son premier match dans cette Copa America.

⚽️ Gol de Panamá | Michael Murillo ⏱️ Minuto 90+4 🏆 #CopaAmèrica | Jornada 1 🇺🇾 Uruguay 3-1 Panamá 🇵🇦 pic.twitter.com/O9NEQA3ZbX — Marc Perez (@MarcPerez1_) June 24, 2024

Les Panaméens devront faire face aux USA lors de leur prochain match, le 28 juin (vendredi). Les USA, pays organisateurs ont reporté leur premier match 2-0 face à la Bolivie aujourd’hui.

