Internationaux OM: l’Équipe de France et Jonathan Clauss s’offrent un succès historique face à Gibraltar !

L’Équipe de France a remporté la plus large victoire de son histoire face à Gibraltar (14-0) ce samedi lors de la 9e journée des éliminatoires de l’Euro 2024. Les Bleus, assurés d’être tête de série lors du tirage au sort des championnats d’Europe, qui aura lieu le 2 décembre, ont fait tomber un record vieux de 1995 et un succès 10-0 contre l’Azerbaïdjan. Le latéral de l’OM Jonathan Clauss s’est offert son premier but en sélection. L’ancien Lensois a également délivré une passe décisive. Mbappé (triplé), Giroud (doublé), Coman (doublé), Fofana, Dembélé, Thuram, Zaïre-Emery, Rabiot et un CSC du joueur de Gibraltar ont été les autres buteurs de la soirée.

Le but de Jonathan Clauss avec les Bleus ce soir face à Gibraltar ! 🇨🇵⚽️#TeamOM pic.twitter.com/RcvmcoAbTw — INFO.OM_13 (@infoom_13) November 18, 2023