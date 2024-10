Internationaux OM : Les derniers matchs de nos Olympiens avant la reprise !

C’est déjà la deuxième trêve internationale de cette saison 2024/2025. 11 joueurs de l’OM sont concernés par ces matches amicaux ou de qualification avec leurs sélections. Voici le programme complet de ce mois d’octobre.

Alors que les jeunes U19 français Alexi Koum et Gaël Lafont ont fait match nul 1-1 face au Danemark U19 mercredi, Geronimo Rulli était titulaire face au Venezuela ce jeudi. Le portier marseillais a encaissé un but mais a aussi été décisif. Valentin Carboni est blessé et a fait son retour à Marseille, Leonardo Balerdi est lui entré en jeu à la 68′ minute avec le numéro 13 dans le dos. Otamendi a ouvert le score dès la 13e minute, Rondon a égalisé à la 65′. Kondogbia a pris une grosse claque face au Maroc avec un doublé d’Ounahi. Voici le programme complet du reste de cette trêve avant la reprise !

Mercredi 9 octobre

Alexi Koum et Gaël Lafont

France U19 1-1 Danemark U19

Match amical

Jeudi 10 octobre

Leonardo Balerdi, Geronimo Rulli et Valentin Carboni

Venezuela 1-1 Argentine

Qualification coupe du monde 2026

Samedi 12 octobre

Geoffrey Kondogbia

Maroc 5–0 RCA

Qualification CAN

Amir Murillo

USA 2–0 Panama

Amical

Pierre-Emile Højbjerg

Espagne 1–0 Danemark

Ligue des Nations

Ulisses Garcia

Serbie 2–0 Suisse

Ligue des Nations

Alexi Koum et Gaël Lafont

Belgique U19 2–3 France U19

Amical

Lundi 14 octobre

Roggerio Nyakossi

Roumanie U20 – Suisse U20

Amical

Mardi 15 octobre

Leonardo Balerdi, Geronimo Rulli

Argentine – Bolivie

Qualification coupe du monde 2026

Amir Murillo / Derek Cornelius

Canada – Panama

Amical

Pierre-Emile Højbjerg

Suisse – Danemark

Ligue des Nations

Ulisses Garcia

Suisse – Danemark

Ligue des Nations

Alexi Koum et Gaël Lafont

Angleterre U19 – France U19

Amical