Internationaux OM : Matchs du Sénégal (Dieng et Gueye) et de la RDC (Bakambu), quelles heures, quelles chaines TV (en streaming) ?

Les deux internationaux de l’Olympique de Marseille Bamba Dieng et Pape Gueye vont affronter l’Egypte avec leur sélection du Sénégal à l’occasion des barrages retour au Mondial 2022. Plus tard Bakambu va tenter de battre le Maroc. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ces matches ?

Ce soir, l’Égypte se déplace au Sénégal (Dieng et Gueye) à l’occasion de la seconde manche des matches de qualifications pour la Coupe du monde 2022, remake de la dernière finale de la CAN. Pas de retransmission TV pour cette rencontre mais elle sera accessible en streaming ! A noter que la RDC de Bakambu affronte aussi le Maroc !

Sénégal vs Egypte HEURE ET CHAINE TV en Streaming

La rencontre entre le Sénégal et l’Egypte, match retour des barrages, aura lieu ce soir à 19h au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Le match sera retransmis sur la plateforme L’Equipe dans l’univers L’Equipe live.

Maroc vs RDC HEURE ET CHAINE TV en Streaming

La rencontre entre le Maroc et la RDC, match retour des barrages, aura lieu ce soir à 21h30 au stade Mohamed V. Le match sera retransmis sur la plateforme L’Equipe dans l’univers L’Equipe live.

Le programme TV complet des barrages aller en Afrique :

– RD Congo-Maroc dès 16h en direct sur le site L’Equipe Live

– Cameroun-Algérie dès 18h en direct sur la chaîne L’Equipe et sur le site L’Equipe Live

– Mali-Tunisie dès 18h en direct sur le site L’Equipe Live

– Egypte-Sénégal dès 20h30 en direct sur le site L’Equipe Live et dès 21h05 sur la chaîne L’Equipe

– Ghana-Nigéria dès 20h30 en direct sur le site L’Equipe Live.

Groupe du Sénégal

Gardiens : Édouard Mendy – Chelsea / Alioune Badara Faty – Casa Sport / Bingourou Camara – Sporting Charleroi

Défenseurs : Bouna Sarr – Bayern Munich / Kalidou Koulibaly – Naples / Abdou Diallo – PSG / Saliou Ciss – AS Nancy-Lorraine / Pape Abou Cissé – Olympiakos / Fode-Ballo Touré – AC Milan / Youssouf Sabaly – Betis Séville / Abdoulaye Seck – Antwerp

Milieux : Gana Gueye – PSG / Nampalys Mendy – Leicester / Cheikhou Kouyate – Crystal Palace / Pape Matar Sarr – FC Metz / Moustapha Name – Paris FC / Loum Ndiaye – Porto FC / Pape Gueye – Marseille

Attaquants : Ismaila Sarr – Watford / Sadio Mané – Liverpool / Famara Diedhiou – Alanyaspor / Bamba Dieng – Marseille / Keita Balde Diao – Cagliari / Habib Diallo – Strasbourg / Mame Baba Thiam – Kayserispor

Groupe de l’Égypte

Newsletter

Recevez toute l’actualité internationale directement dans votre boite mail

Je m’abonne

Gardiens : Mohamed El-Shennawi – Al Ahly / Mohamed Abou-Gabal – Zamalek / Mohamed Sobhy – Pharco

Défenseurs : Omar Kamal – Future FC / Omar Gabr – Pyramids FC / Yasser Ibrahim – Al Ahly / Ayman Ashraf – Al Ahly / Mohamed Abdelmoneim – Al Ahly / Mahmoud El-Wensh – Zamalek / Mahmoud Alaa – Zamalek / Ahmed Fatouh – Zamalek

Milieux : Hamdi Fathi – Al Ahly / Amr El-Sulaya – Al Ahly / Magdi Afsha – Al Ahly / Nabil Emad – Pyramids FC / Emam Ashour – Zamalek / Mohamed Elneny – Arsenal /

Attaquants : Omar Marmoush – Stuttgart / Mostafa Mohamed – Galatasaray / Marwan Hamdi – Smouha / Ahmed Zizo – Zamalek / Mahmoud Trezeguet – Basaksehir / Mohamed Salah – Liverpool

Tous les matches de zone Afrique de ce vendredi

Ce mardi 29 mars auront lieu les matches retour des barrages de la zone Afrique qui détermineront les cinq équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Sénégal – Egypte (19 heures)

Nigéria – Ghana (19 heures)

Tunisie – Mali (21 h 30)

Algérie – Cameroun (21 h 30)

Maroc – RD Congo (21 h 30)