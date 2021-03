Internationaux OM: Qui part pendant la trêve internationale ?

Après la défaite face à Nice, Jorge Sampaoli aura le temps de préparer le reste de la saison durant la trêve internationale. Si plusieurs joueurs sont appelés par le sélection, certains d’entre eux ne pourront pas répondre à cet appel à cause des législations et des règles mises en place par la LFP en raison de la pandémie de la Covid-19.

Une nouvelle période de matchs internationaux débutent et de nombreux Marseillais doivent rejoindre leur sélection. Pendant que Bouba Kamara disputera l’Euro espoir avec les Bleuets, Steve Mandanda rejoindra l’équipe de France A pour disputer les matchs de qualifications à la Coupe du Monde 2022, tout comme Duje Caleta-Car avec la Croatie et Arkadiusz Milik avec la Pologne. Seulement, certains ne pourront pas s’y rendre à cause du coronavirus. La LFP interdisait les joueurs qui devaient jouer à l’extérieur de l’Union Européenne de rejoindre leur sélection pour éviter de pénaliser les clubs en obligeant leur joueur à réaliser une septaine.

Pas de problème pour khaoui, pas de sélection pour balerdi

Entre temps, le ministère des Sports a annoncé que les joueurs de retour de matchs officiels avec leur sélection ne seront pas obligés de réaliser cette septaine. Aucun souci donc pour Khaoui, qui dispute les éliminatoires pour la CAN avec la Tunisie. Léonardo Balerdi, en revanche, ne rejoindra pas la sélection espoirs argentine puisqu’elle ne dispute que deux matchs amicaux contre le Japon.