Internationaux OM : Un 6e joueur marseillais (invité surprise) à la Coupe du Monde ?

Dans un mois la controversée Coupe du Monde au Qatar va débuter. Pour l’instant 5 joueurs de l’OM peuvent espérer y participer, mais un sixième aurait encore une carte à jouer…

L’OM a encore deux matches de Ligues des Champions et 3 de Ligue 1 à disputer avant la grosse pause pour cause de Coupe du Monde au Qatar. Plusieurs joueurs ont des chances de participer à cette compétition avec leur sélection. C’est le cas de Guendouzi et Clauss (France), mais aussi Dieng et Gueye (Sénégal) ou encore Harit (Maroc). Un sixième joueur pourrait être l’invité surprise, il s’agit de Nuno Tavares qui a été pré convoqué avec le Portugal. Cependant, la concurrence est rude à son poste et sans l’absence de Nuno Mendes (PSG) ou Raphaël Guerreiro (Dortmund), les chances du joueur prêté par Arsenal sont très faibles…

Tavares dans la pré liste du Portugal pour la Coupe du Monde, mais…

GARDIENS : Diogo Costa, Rui Patricio, Anthony Lopes, José Sa, Rui Silva

DÉFENSEURS : Diogo Dalot, Nelson Semedo, João Cancelo, Cédric, Thierry Correia, Antonio Silva, Danilo, David Carmo, Diogo Leite, Domingos Duarte, Fabio Cardoso, Gonçalo Inacio, José Fonte, Pepe, Ruben Dias, Tiago Djalo, Mario Rui, Nuno Mendes, Nuno Tavares, Raphaël Guerreiro.

MILIEUX : Florentino Luis, William, Ruben Neves, João Palhinha, João Moutinho, João Mario, Renato Sanches, Sergio Oliveira, Matheus Nunes, Otavio, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Fabio Carvalho, Fabio Vieira, Gonçalo Guedes, Nuno Santos, Ricardo Horta, Trincão.

ATTAQUANTS : Cristiano Ronaldo, João Félix, Jota, Pedro Gonçalves, Podence, Rafael Leão, André Silva, Beto, Gonçalo Ramos, Paulinho, Vitinha.

La pré-convocation du Portugal pour la Coupe du Monde selon CMTV. 🇵🇹⬇️ — Trivela (@Trivela_FR) October 23, 2022

GARDIENS : Diogo Costa, Rui Patricio, Anthony Lopes, José Sa, Rui Silva. — Trivela (@Trivela_FR) October 24, 2022

DÉFENSEURS : Diogo Dalot, Nelson Semedo, João Cancelo, Cédric, Thierry Correia, Antonio Silva, Danilo, David Carmo, Diogo Leite, Domingos Duarte, Fabio Cardoso, Gonçalo Inacio, José Fonte, Pepe, Ruben Dias, Tiago Djalo, Mario Rui, Nuno Mendes, Nuno Tavares, Raphaël Guerreiro. — Trivela (@Trivela_FR) October 23, 2022

MILIEUX : Florentino Luis, William, Ruben Neves, João Palhinha, João Moutinho, João Mario, Renato Sanches, Sergio Oliveira, Matheus Nunes, Otavio, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Fabio Carvalho, Fabio Vieira, Gonçalo Guedes, Nuno Santos, Ricardo Horta, Trincão. — Trivela (@Trivela_FR) October 23, 2022