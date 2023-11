La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Les deux latéraux de l’Olympique de Marseille Renan Lodi et Michael Murillo étaient titulaires avec le Brésil et le Panama, leurs sélections respectives.

Le Brésil s’est incliné 2-1 en Colombie lors de la 5e journée des qualifications à la Coupe du Monde 2026. Selon le journaliste Pierre Gerbeau, spécialiste du football sud-américain, Renan Lodi a réalisé un match « assez neutre », contrairement à Michael Murillo qui a excellé avec le Panama en inscrivant un coup-franc somptueux dès la 4e minute lors de la victoire face au Costa Rica (0-3) pour le compte de la Ligue des nations de la CONCACAF.

» Lodi a assuré l’essentiel, en pêchant physiquement sur la fin. Murillo a été très sérieux et appliqué de bout en bout »

« Lodi est titulaire avec le Brésil car il offre des garanties au sélectionneur, a affirmé Pierre Gerbeau. Il a ajouté 80 minutes hier face à la Colombie. Il n’a pas besoin de forcer en sélection car devant il y a des joueurs comme Vinicius, Raphinha, Rodrigo ou encore Gabriel Martinelli. Il a été très peu inquiété sur son côté. Un match assez neutre de sa part. Il a vraiment assuré l’essentiel en défense tout en pêchant physiquement sur la fin. Il a pris un carton jaune à la suite d’une grosse faute commise. Je lui mettrais un 5 sur 10« , a-t-il confié.

« Murillo jouait titulaire couloir droit dans une défense à trois. Un match plus que solide de sa part, a souligné le journaliste. Il a été très sérieux et appliqué de bout en bout. Ses quelques interventions défensives ont été parfaites. On l’a beaucoup vu offensivement. Il a marqué d’entrée sur un coup-franc magnifique, ce qui l’a bien conditionné pour la suite de son match. Il ne serait pas idiot que Gattuso le tente dans un rôle plus offensif dans le couloir droit avec l’OM. Je lui donnerais un bon 7 voire 8 sur 10« , a-t-il ajouté.