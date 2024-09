Internationaux OM : Un magnifique but refusé à Jonathan Rowe !

Convoqué en sélection avec les U21 anglais, Jonathan Rowe a même marqué avant que ce but ne soit refusé par l’arbitre.

Convoqué avec les U21 de l’Angleterre, Jonathan Rowe est entré en jeu et a pu disputer quelques minutes lors de la victoire 4-1 face à l’Autriche. Il y est même allé de son but, un beau lob, avant qu’il ne soit refusé pour hors-jeu par… Madame Stéphanie Frappart. L’ailier gauche reste donc à un seul but en 2 sélections avec les Anglais.

But refusé pour Jonathan Rowe

Le but annulé de Jonathan Rowe hier avec l’Angleterre U21 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿pic.twitter.com/ApQdJPHVao — Massilia Zone (@MassiliaZone) September 10, 2024

Autre international de l’OM, Geoffrey Kondogbia a été encensé par son sélectionneur. Raoul Savoy a souligné la progression physique du milieu de terrain en conférence de presse. « Lors des matches de juin en qualifications pour le Mondial 2026, contre le Ghana et le Tchad, Geoffrey sortait d’une fin de saison assez difficile avec l’Olympique de Marseille. Il n’était alors pas au meilleur de sa forme. On voit qu’il est très bien dans sa tête et dans son jeu : il a effectué une excellente préparation avec son club, et son entraîneur, Roberto De Zerbi, lui fait confiance. Il joue, il est en forme, et pour la sélection, c’est une excellente chose. Geoffrey est un très bon joueur, c’est un leader et il a l’expérience des grands matches. »

