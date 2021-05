Jacques Henri Eyraud quitte l’OM !

Jacques Henri Eyraud aurait définitivement quitté l’Olympique de Marseille. Selon les informations de France 3, l’ancien président de l’OM n’a plus aucune fonction au sein du club marseillais.

Après avoir été démis de ses fonctions de président de l’Olympique de Marseille il y a quelques mois, Jacques Henri Eyraud était toujours en charge du conseil de surveillance du club. Selon les informations de France 3 ce n’est plus le cas. JHE aurait quitté l’OM et n’y aurait donc plus la moindre fonction officielle.

Jacques Henri Eyraud quitte définitivement le club selon France 3 Provence. #TeamOM pic.twitter.com/ieljM0vjVc — David (@David1326OM) May 24, 2021

Il y a plusieurs semaines, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Eric Di Meco donnait son sentiment sur la nomination de Longoria au poste de président et sur le fait que Jacques Henri Eyraud soit resté au conseil de surveillance du club olympien :

« Il ne fallait plus qu’Eyraud soit la dans l’opérationnel de la vie du club et dans la communication. A chaque fois qu’il ouvrait la bouche c’était pour dire une sottise. Il s’était mis a dos toute la ville et pas que les supporters. D’après ce qu’on me dit Longoria, qui malgré son jeune âge a une grosse personnalité, ne serait pas allé au combat sans mourir avec ses idées. Si quelqu’un tirait les ficelles par derrière, il n’y serait pas allé» Eric Di Meco – source RMC Sport (24/03/2021)