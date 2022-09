Alors qu’il vient de prolonger son contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2026, Valentin Rongier s’est confié au média du club.

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel : Valentin Rongier a prolongé son contrat avec l’OM. L’ancien nantais a étendu son bail avec le club phocéen jusqu’en juin 2026. Promu capitaine cette saison par Igor Tudor, Rongier est devenu un élément incontournable de l’effectif marseillais. Dans un entretien accordé au média du club, il revient sur sa prolongation de contrat, son arrivée au club et ses plus beaux moments sous la tunique olympienne.

« Je suis très heureux et très fier de pouvoir prolonger l’aventure ici. Si j’ai pris cette décision avec le club, c’est que je me sentais vraiment très bien donc j’ai hâte de continuer à grandir ici. Mon arrivée au club est un moment qui m’a marqué en tant que joueur, mais aussi en tant qu’homme parce que c’était une situation très, très stressante, éprouvante mentalement, mais avec un dénouement heureux. Je me sens vraiment très bien aussi, que ce soit au sein du club comme dans la ville. J’aurai du mal à ressentir ça ailleurs donc pour moi, c’était une évidence de prolonger l’aventure. (…) Il y en a beaucoup, mais je vais parler du plus récent. Ce fameux match contre Strasbourg qui nous permet d’accrocher notre qualification en Ligue des Champions. Le stade était en folie et ma famille était là aussi. Je me souviens du moment où on a su qu’on était qualifié : c’était indescriptible. » Valentin Rongier – Source : Site officiel de l’OM (21/09/2022)