Absent du groupe pour aller affronter le Stade Brestois, Dimitri Payet ne pourra pas aider son équipe ce dimanche… Benoît Trémoulinas pense qu’il y a un OM avec et sans Payet.

Jorge Sampaoli en a fait l’un de ses hommes fort, Dimitri Payet est l’un des joueurs les plus utilisés par le coach depuis le début de la saison. Pourtant, ce dimanche à Brest, le coach argentin va devoir faire sans son numéro 10 !

j’ai l’impression qu’il y a un OM avec et un OM sans Payet — Trémoulinas

En conférence de presse, Gerson a évoqué l’importance et sa relation avec Dimitri Payet. Benoît Trémoulinas a été interrogé à ce sujet et est en accord avec le Brésilien. Il pense même qu’il y a une équipe marseillaise avec et sans Payet et que l’effectif est dépendant de lui… De quoi s’inquiéter pour le match face à Brest ce dimanche soir?

A LIRE : OM : Dimitri Payet absent du groupe pour affronter Brest !

« Depuis le début de saison, j’ai l’impression qu’il y a un OM avec et un OM sans Payet. J’ai l’impression que cet OM est dépendant de Payet. La quasi totalité des ballons passe par lui. Souvent, on le recherche inconsciemment parce qu’on sait qu’il rentre un peu faux pied ou alors il décale sur un latéral qui amène un centre. Lui, il a aussi cette capacité à rentrer dans le jeu et à pouvoir frapper. Il donne des bons ballons pour les attaquants et peut centrer lui-même. Il se déplace très bien entre les lignes, chose que d’autres joueurs ne font pas. Je suis d’accord avec Gerson, c’est un joueur plus-plus quand il est à 100% physiquement. C’est un joueur de très haut niveau » Benoît Trémoulinas – Source : La Chaîne L’Equipe