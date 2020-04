« J’ai refusé de prolonger… L’OM, ce n’était pas mon club »

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille et des Girondins de Bordeaux Alain Giresse est revenu sur son transfert à l’Olympique de Marseille au début de l’ère Bernard Tapie.

Dans les colonnes du journal L’Equipe Alain Giresse explique pourquoi il a refusé de prolonger une troisième année à l’Olympique de Marseille alors que le club marseillais lui avait proposé :

Il y a des choses que l’on ne peut pas oublier — Giresse

« Franchement, je n’aime pas trop revenir sur cet épisode de ma vie. Cela s’est passé il y a 31 ans, certes, mais ce n’est pas le meilleur moment que j’ai vécu. La déchirure est encore là. Et s’il y a déchirure, c’est qu’il y a encore une douleur « (…) Après la première année, j’avais la possibilité de continuer ou d’arrêter. J’ai poursuivi un an et, à l’OM, on voulait même me prolonger une troisième année. J’ai refusé et je suis rentré chez moi. L’OM, ce n’était pas mon club, même si j’ai toujours respecté ce maillot, mais à 36 ans, je voulais retourner à la maison. » (…) « Vous ne savez pas tout. Personne ne sait et personne ne saura jamais. Il y a des choses que l’on ne peut pas oublier. Oui, il y a trente-quatre ans, mais pas prescription. Ça fait partie de ma vie. (…) Même dans mon bouquin, je ne raconterai pas tout ce qui s’est passé… » Alain Giresse – Source : L’Equipe

