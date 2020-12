Dans les colonnes du Magazine So Foot l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille Pierre Issa est revenu sur sa carrière et sur son regret de ne pas être resté plus longtemps à l’OM…

L’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille Pierre Issa (1996-2001) a accordé une interview au magazine So Foot. Il revient sur sa carrière et estime qu’il aurait pu reste à l’OM plus longtemps. Pour rappel, l’international sud-africain avait rejoint Watford en 2001 après un prêt de six mois à Chelsea. Ce dernier a ensuite joué dans plusieurs clubs du championnat grec. Il est actuellement le directeur sportif de l’Olympiakos.

L’OM, une équipe que je supportais quand j’étais petit — Issa

« J’aurais vraiment voulu y rester plus longtemps. Si j’avais pu… Si j’étais joueur aujourd’hui, je ne serais pas rentré dans la machine où l’on change de club chaque saison. J’aurais aimé rester à l’OM toute ma carrière. Un public extraordinaire, une ville que j’apprécie, une équipe que je supportais quand j’étais petit… » Pierre Issa – Source : So Foot (26/12/2020)