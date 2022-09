Douze ans après son départ du club, Éric Gerets a gardé un lien spécial et des souvenirs forts avec l’Olympique de Marseille. Malgré le temps et la maladie qui l’affaiblit, l’ancien entraîneur Belge est toujours un grand amoureux de l’OM.

Près de 15 ans après, la victoire retentissante de l’OM à Liverpool sur un somptueux but de Mathieu Valbuena, fait partie des plus grands moments de l’histoire récente du club olympien. Ce match était le premier d’Éric Gerets sur le banc marseillais. Bien des années après son départ, où il a officié de 2007 à 2009, le belge est resté un entraîneur à part dans le cœur des supporters marseillais. Gerets conserve encore aujourd’hui un attachement très fort pour Marseille, pour son public et ses joueurs. L’ancien défenseur international est revenu dans Ouest France sur son passage court mais intense sur la Canebière et sur sa relation particulière avec Pape Diouf.

Albert Emon venait de se faire virer. Pape m’a appelé. On a discuté. J’ai voulu venir prendre la température. Au début, j’hésitais à venir avec mon staff. Pape m’avait dit d’essayer avec le staff actuel, quelques jours. Le deuxième jour j’étais convaincue. Il m’a donné carte blanche. Aucun président ne fait ça. Dès le début, c’est devenu un ami. Il avait quelque chose de magique. Quand il parlait, tu te taisais et tu écoutais. Il avait une aura. On était resté en contact, on se voyait souvent. J’étais comme un poisson dans l’eau, je n’ai jamais été aussi heureux qu’à Marseille. Une fois que tu as travaillé à Marseille, cette ville et cette équipe restent dans ton cœur et ta tête pour le reste de ta vie. Il n’y a rien à faire. » Éric Gerets – Source : Ouest France (13/09/2022)

🔵⚪️🎙: Vous dites « nous » encore quand vous parlez de l’#OM ⚽️ Éric Gerets 🎙: « Oui, c’est plus fort que moi » #TeamOM pic.twitter.com/IAZ9K9fMtJ — BAWOAWA (@BAWOAWWA) September 13, 2022