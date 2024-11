Jérôme Rothen optimiste sur l’avenir de l’OM avec De Zerbi et Benatia !

Dans son émission sur RMC, Jérôme Rothen a exprimé son optimisme concernant le projet de l’Olympique de Marseille, soulignant le rôle central du président Pablo Longoria dans la quête de stabilité du club. L’ancien joueur du PSG a particulièrement salué l’arrivée de Roberto De Zerbi en tant qu’entraîneur et de Mehdi Benatia comme conseiller sportif, des choix qui, selon lui, marquent un véritable tournant pour l’OM.

La stabilité, un impératif pour l’OM

Depuis plusieurs années, l’Olympique de Marseille a été secoué par des changements constants à la tête du club, tant au niveau des entraîneurs que des dirigeants. Selon Jérôme Rothen, ces changements ont créé une instabilité chronique qui a freiné les ambitions du club. Toutefois, l’ancien international français estime que le projet mis en place par Pablo Longoria semble enfin sur la bonne voie. « De Zerbi va-t-il s’installer dans la durée ? Je souhaite qu’il y ait de la stabilité dans ce club, enfin », a déclaré Rothen, soulignant que cette stabilité est indispensable à l’essor du club.

De Zerbi et Benatia : des choix décisifs pour l’OM

Pour Jérôme Rothen, l’arrivée de Roberto De Zerbi à la tête de l’équipe marseillaise est une excellente nouvelle. L’entraîneur italien est connu pour sa passion et son approche innovante du football, des qualités qui, selon Rothen, sont parfaitement adaptées à l’Olympique de Marseille. « Un passionné comme Roberto De Zerbi avec tout son staff, ça peut faire que du bien à l’Olympique de Marseille », a-t-il commenté.

Rothen met également en avant le rôle de Mehdi Benatia, l’ex-défenseur marocain, qui apporte une expérience précieuse au sein de l’organigramme. « Je suis content de voir qu’un grand club comme l’Olympique de Marseille intègre dans l’encadrement des anciens qui peuvent apporter », a déclaré Rothen, soulignant le manque de figures expérimentées dans le football français. Selon lui, Benatia pourrait être un atout majeur pour l’OM, notamment grâce à sa connaissance du haut niveau et de la rigueur exigée dans les compétitions européennes.

Un tournant pour l’OM

Pour Jérôme Rothen, cette nouvelle direction sportive pourrait être le début d’une ère de succès pour l’Olympique de Marseille. « Avant le match contre Auxerre, au niveau de la communication et de tout ce qu’il a pu dégager, c’était un 100 % de réussite », a-t-il conclu à propos de Roberto De Zerbi. Ce changement de cap, avec des hommes de terrain comme De Zerbi et Benatia, pourrait marquer la fin de l’instabilité et ouvrir la voie à une nouvelle dynamique pour l’OM.