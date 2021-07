[JO 2021] Ex OM : Le match catastrophique des Bleuets sauvé par André-Pierre Gignac !

Ce dimanche matin, les Bleuets affrontaient l’Afrique du Sud pour le compte des Jeux Olympiques 2021. Malheureusement pour Sylvain Ripoll, cette rencontre ne s’est pas vraiment passée comme il l’espérait dans le jeu. Seul la victoire est à retenir avec un grand Gignac et un but de Teji Savanier !

L’Olympique de Marseille était représentée ce dimanche lors de la rencontre entre l’Equipe de France et l’Afrique du Sud avec Florian Thauvin et André-Pierre Gignac. Malheureusement, le match ne s’est pas vraiment passé comme prévu.

La prestation de l’ailier droit qui a quitté l’OM il y a quelques semaines n’aura pas franchement fait regretter son départ aux supporters marseillais. L’un des seuls joueurs qui a été au niveau ce dimanche est André-Pierre Gignac. Auteur d’un triplé et d’une passe décisive pour Teji Savanier en toute fin de rencontre, l’ancien attaquant de l’OM a été celui qui a permis à la France de s’imposer !

🇫🇷 Gignac égalise pour les Bleus, après un joli travail de Kolo Muani ! 💪 La France est pour le moment tenue en échec par les Sud-Africains (1-1) ⚠️#Tokyo2020 pic.twitter.com/NgMWxrPUBl — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 25, 2021

LE JOLI BUT DE TEJI SAVANIER !

🇫🇷⚡️🇿🇦 C’est quoi ce match de fou ?! Les Bleus s’imposent 4-3 face aux Sud-Africains, grâce à Téji Savanier dans le temps additionnel ! 😍#FRAAFS #Tokyo2020 pic.twitter.com/nRnc1bw3n7 — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 25, 2021

GIGNAC LE SAUVEUR

La prestation exceptionnelle de Gignac a été saluée par tous les suiveurs du football sur les réseaux sociaux et encore plus par les supporters marseillais. Face au Mexique, c’était encore Gignac qui avait marqué le seul but des Bleus. Cette fois-ci, la rencontre s’était soldée par une défaite sur le score de 4-1.