JO : L’OM pourrait faire comme le PSG avec Mbappé

Ce mercredi en conférence de presse, André Villas-Boas a été questionné sur les JO 2020. Selon lui, le PSG n’a pas eu tort de refuser que Mbappé y participe.

André Villas-Boas était devant les journalistes ce mercredi avant la réception d’Amiens. Le coach portugais a été questionné sur la polémique du PSG et Mbappé concernant les JO.

Si ça se passe avec l’OM, on en parlera…

Pour l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, c’est un sujet qu’il faut évoquer avec les joueurs mais le club a également son droit de regard et peut refuser qu’il y participe.

« Pour les JO, le club a le droit de ne pas laisser le joueur y aller. Ce n’est pas une décision que le joueur peut prendre seul. Il doit consulter, avoir l’accord de son club. Je respecte cette compétition. Ça représente le plus grand honneur du sport. Dans le football ça reste la Coupe du Monde. Jouer les JO, on doit en parler avec les sélectionnés. Il faut en parler pour voir quel intérêt le joueur a de jouer cette compétition. Dans le calendrier, ça joue, c’est difficile. Si ça se passe avec l’OM, et selon ce que je sais, on va avoir des joueurs sélectionnés, on en parlera. Le PSG s’est protégé et n’a pas voulu laisser Mbappé partir. C’est difficile pour le joueur et le club aussi »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse