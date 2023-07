Jul x OM, ça continue !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille a annoncé ce weekend dans un communiqué continuer sa collaboration avec le rappeur Jul.

« Le logo D&P continuera de s’afficher sur le maillot de l’équipe professionnelle masculine en France et en Europe et sur la manche de l’équipe professionnelle féminine.« , a communiqué le club ce weekend. On aura donc le droit a une nouvelle saison de collaboration entre l’Olympique de Marseille et le rappeur star Jul. Une initiative prise depuis janvier dernier et qui va donc se poursuivre, avec déjà de nouvelles sorties dérivées à venir : « Pour célébrer cette aventure qui continue, une collection de produits OM x D&P inédite sera dévoilée prochainement pour tous les amoureux du club et du rappeur« .

𝐌𝐞𝐫𝐜𝐢 @jul 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐞𝐬 6️⃣ 𝐦𝐨𝐢𝐬 💙 Le partenariat avec 𝐥𝐞 𝐉 👽 se prolonge pour une saison de plus 🤝 𝐃&𝐏 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐦𝐚𝐢𝐥𝐥𝐨𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐎𝐌, 𝐦𝐚𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧𝐚𝐧𝐭 𝐭𝐮 𝐧𝐨𝐮𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐚𝐢𝐬 🫡 pic.twitter.com/nLw6eMBeb7 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 1, 2023

Jul x OM , l’amour continue

Le logo du label de l’artiste va continuer de s’associer aux tenues des joueurs, une belle façon de rassembler deux entités très chères aux cœurs des marseillais.

On observe d’ailleurs de plus en plus de collaborations entre l’homme aux millions d’albums vendus, comme il y a quelques semaines quand il a fait découvrir en exclusivité son dernier CD aux joueurs de l’OM. « Des passes comme Payet », « La dalle comme Valentin Rongier », tous les chouchous du Vélodrome ont droit a leur petite dédicace dans les musiques du « J ».

Les maillots officiels de l’OM pour la saison à venir estampillés CMA CGM et D&P devraient apparaitre, eux, dans les prochaines heures.