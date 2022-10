Juninho surpris par le niveau d’un taulier de l’OM !

Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien joueur de Lyon Juninho est revenu sur la victoire de l’OM contre le Sporting en Ligue des champions. Il souligne notamment le rôle prépondérant d’un olympien qu’il n’imaginait pas à un tel niveau.

L’ Olympique de Marseille s’est imposé (0-2) face au Sporting ce mercredi soir en Ligue des champions. Buteur sur pénalty, Mattéo Guendouzi a encore une fois était l’un des grands artisans de la victoire olympienne. Sur les ondes de RMC dans l’émission Rothen s’enflamme, l’ancien joueur de Lyon Juninho a évoqué les performances de l’international français depuis son arrivée à Marseille la saison dernière.

Guendouzi est plus fort que je ne le pensais – Juninho

« C’est très bien ce qu’a réussit a faire Marseille de battre deux fois le Sporting après avoir perdu ses deux premiers matchs. Hier l’OM a montré que c’était une équipe bien équilibrée. J’aime bien la défense de cette équipe avec Mbemba et Balerdi qui jouent et montent un peu plus, cela donne à l’équipe plus d’ambition pour jouer dans le camp adverse. L’OM a montré un beau visage. Honnêtement, Guendouzi est plus fort que je ne le pensais . De surface à surface il fait un travail formidable. Il travaille sans le ballon il donne l’exemple . J’avais des doutes, mais il perd très peu de ballons. C’est un joueur important », Juninho – Source : RMC Sport